Girls‘ Day: Diese Berufe können Mädchen in Graz erleben

Elektriker, Zeichner und Tontechniker sind Männerberufe? Von wegen: Mit dem Girls‘ Day sollen Mädchen und junge Frauen einen Einblick in viele Berufsfelder im Kunst- und Kulturbereich bekommen.

Am letzten Donnerstag im April findet mit dem Girls´‘ Day wieder der inernationale Aktionstag statt. Dabei sollen Mädchen und junge Frauen motiviert werden auch in technischen, handwerklichen oder naturwissenschaftlichen Berufen zu arbeiten. Auch die Stadt Graz nimmt bereits seit Jahren teil. „Ich möchte Mädchen und junge Frauen dazu ermutigen, einen Beruf zu wählen, der sie fasziniert und ihren Stärken entspricht, auch wenn er eher als Männerberuf gesehen wird.“, sagt Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr (KPÖ).

©Montage: Stadt Graz/Christian Jungwirth „Die Berufswahl ist eine wichtige Entscheidung im Leben“, sagt Elke Kahr.

Von Elektriker bis Maler: Diese Berufe werden vorgstellt

Dieses Jahr finden die Tage am Donnerstag, dem 23. April und Freitag, dem 24. April statt. Dabei können folgende Kunst- und Kultureinrichtungen besucht werden: Oper Graz, Schauspielhaus Graz, art + event Theaterservice Graz – Dekorationswerkstatt, art + event Theaterservice Graz – Kostümwerkstatt, Next Liberty Kinder- und Jugendtheater, Kindermuseum Frida & freD. Dabei werden Berufe wie IT-Techniker, technische Zeichner, Elektriker Haustechniker, Theatermaler, Veranstaltungstechniker, Tontechniker und viele mehr im Rahmen von Führungen mit Einblicken hinter die Kulissen vorgestellt. Die verschiedenen Teams nehmen die Mädchen mit in ihre Arbeitsbereiche und erzählen von ihren Berufen. Die Anmeldung ist noch bis zum 17. April möglich.