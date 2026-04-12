Woche der Entscheidung: Graz kämpft um Viertelfinale

Mit dem letzten Heimsieg konnte sich die HSG Holding Graz im Rennen um ein Viertelfinalticket wieder mitmischen. In der kommenden Woche soll die Entscheidung fallen. Alle Teams haben noch die Chance auf ein Ticket.

Die HSG Holding Graz hat mit dem Heimsieg gegen UHC Hollabrunn zwei enorm wichtige Punkte gesichert, denn damit bleiben sie im Rennen um ein Viertelfinalticket der Meisterliga. Nun steht die Entscheidung an: Am Mittwoch geht es auswärts zu Bregenz Handball, ehe am Samstag das letzte Spiel des Grunddurchgangs gegen die JAGS Vöslau ansteht. Dabei ist noch alles möglich.

Chance auf ein Ticket für das Viertelfinale

Denn rein rechnerisch haben noch alle Teams die Chance auf ein Ticket für das Viertelfinale. Nach dem Heimsieg wollen die Grazer nun nachlegen und am Mittwoch in Bregenz wichtige Punkte holen. Ein Sieg würde die Hoffnung auf die oberen Tabellenplätze und den Einzug ins Viertelfinale am Leben halten. Doch selbst unabhängig davon wäre jeder Punkt im Hinblick auf das untere Play-off von großer Bedeutung. „Egal auf welchem Tabellenplatz wir am Ende landen, in den letzten beiden Runden zählt für uns jeder Punkt. Wir reisen voll motiviert nach Bregenz und wollen unbedingt an die Leistung vom Samstag anschließen“, betont Kapitän Thomas Eichberger.