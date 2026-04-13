Shop-Wechsel in Graz: „Offline Retail“ zieht um, „Carla“ kommt

Von 10. April bis 16. Mai zieht ein „Carla“-Pop-up-Store in die Sporgasse ein, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Besucher erwartet eine Auswahl an Second-Hand-Mode, Wohnaccessoires und Deko, alles nachhaltig, leistbar und mit sozialem Hintergrund. Das Konzept der Caritas setzt dabei bewusst auf Wiederverwertung und soziale Integration. Denn hinter den Produkten stehen nicht nur Geschichten, sondern auch Menschen, die über diese Projekte wieder Perspektiven bekommen.

„Offline“ zieht erneut um

Der Grund für den neuen Pop-up: Der Shop „Offline Retail“ verlässt die Sporgasse und übersiedelt nach Straßgang. Damit ist es bereits der nächste Standortwechsel innerhalb kurzer Zeit. Denn erst im Juli 2024 war der Shop nach vielen Jahren im Lendviertel von der Mariahilferstraße in die Sporgasse gezogen. Für viele war das ein markanter Schritt, schließlich gehörte das Geschäft dort lange zum fixen Stadtbild. Der „Offline“-Shop steht seit Jahren für ein besonderes Konzept: Verkauft werden Mode, Möbelstücke und Accessoires, die im Rahmen eines Beschäftigungsprojekts von Menschen mit Suchterkrankung aufbereitet oder selbst hergestellt werden. Im Zentrum steht dabei der Gedanke, Menschen wieder in den Arbeitsalltag zu integrieren und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. Gleichzeitig entstehen dabei einzigartige Produkte, von liebevoll restaurierten Möbeln bis hin zu individueller Mode aus dem Projekt „stoff.werk“. Auch am neuen Standort bleibt dieses Angebot bestehen. Die Kombination aus Nachhaltigkeit, Handarbeit und sozialem Mehrwert soll weiterhin im Fokus stehen.

Mehr als nur ein Shop

Für viele Stammkunden war der „Offline“-Shop mehr als nur ein Geschäft. Er war ein Ort zum Stöbern, Entdecken und unterstützen. Einzelstücke mit Geschichte, regionale Produktion und der soziale Gedanke machten den besonderen Charakter aus. Mit dem erneuten Umzug verändert sich nun erneut die Grazer Shop-Landschaft, doch das Konzept bleibt erhalten. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung auch einen größeren Trend: Nachhaltiger Konsum bleibt auch weiterhin von Bedeutung. Second-Hand, Upcycling und soziale Projekte treffen zunehmend den Nerv der Zeit. Mit dem „Carla“-Pop-up bekommt die Innenstadt nun zumindest vorübergehend einen neuen Treffpunkt für genau diese Ideen.