Grazer City bekommt ein neues Lokal: Ab Sommer wird eröffnet

In der Grazer City tut sich etwas, auch wenn man es derzeit noch kaum sieht. Zwischen bestehenden Lokalen entsteht aktuell ein neues Herzensprojekt, das schon bald für frischen Wind sorgen könnte. Im Sommer soll eröffnet werden.

Hinter dem neuen Konzept steht Damina Stevenson. Sie hat sich kürzlich die Räumlichkeiten in der Altstadtpassage gesichert und plant dort eine ganz besondere Art von Café, so aus einem Bericht des Grazer. Dabei geht es ihr bewusst nicht um ein klassisches Kaffeehaus, sondern um ein reduziertes, klares Konzept: eine Coffee Bar, die auf Qualität, Atmosphäre und bewussten Genuss setzt. Der Name ist dabei Programm: „Ruah“. Ein Ort zum Innehalten, zum Durchatmen, mitten in der Stadt.

Fokus auf Qualität statt Masse

Das Angebot soll bewusst überschaubar bleiben. Im Mittelpunkt stehen hochwertige Kaffeespezialitäten, ergänzt durch ausgewählte Getränke wie Matcha, Chai oder Kakao. Gerade im Sommer sollen auch erfrischende Cold Drinks eine Rolle spielen. Dazu kommt eine kleine, feine Auswahl an selbstgemachten Speisen, schlicht gehalten, aber mit viel Liebe zum Detail.

Intime Atmosphäre geplant

Mit rund 25 Quadratmetern ist das Lokal bewusst klein gehalten. Genau das soll aber seinen Reiz ausmachen. Statt großer Tische und viel Trubel setzt Stevenson auf eine intime, ruhige Atmosphäre. Ein Ort, an dem man kurz vorbeikommt, sich eine Pause gönnt und dann wieder in den Alltag zurückkehrt. Aktuell wird noch intensiv an der Umsetzung gearbeitet. Die Räumlichkeiten werden in den kommenden Wochen umgebaut und an das Konzept angepasst. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Eröffnung im Juli erfolgen.