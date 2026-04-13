Stau-Alarm in Graz: Hier brauchen Autofahrer jetzt viel Geduld

Der Wochenstart bringt für viele Grazer vor allem eines: mehr Zeit im Verkehr. Gleich mehrere Baustellen beginnen neu oder gehen in eine besonders intensive Phase und sorgen quer durch die Stadt für spürbare Behinderungen.

Vor allem im Zentrum müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Änderungen einstellen. Am Glockenspielplatz starten Sanierungsarbeiten im Bereich der Fußgängerzone. Die Zufahrt zu Geschäften und Lokalen bleibt zwar möglich, allerdings nur eingeschränkt und über Umwege. Gerade zu Stoßzeiten kann es hier zu Verzögerungen kommen. Wer in die Altstadt muss, sollte daher mehr Zeit einplanen oder alternative Routen wählen, berichten mehrere Medien.

Arbeiten im gesamten Stadtgebiet

Doch nicht nur die Innenstadt ist betroffen. Auch in mehreren anderen Bezirken wird gleichzeitig gearbeitet. In der Gradnerstraße und der Liebenauer Hauptstraße kommt es durch Bauarbeiten und Leitungsverlegungen zu sogenannten Postenregelungen, der Verkehr wird dabei wechselweise freigegeben, was Staus begünstigt. Ähnlich sieht es in der Neuseiersberger Straße, der Radegunder Straße und der Rudersdorfer Straße aus. Hier werden Fahrbahnen instand gesetzt oder Leitungen verlegt, Einschränkungen sind die Folge.

Nachtarbeiten verschärfen die Lage

In der Glacisstraße wird zusätzlich nachts gearbeitet. Fahrstreifen werden reduziert, was sich besonders im Frühverkehr bemerkbar machen kann. Pendler müssen hier mit längeren Fahrzeiten rechnen. Auch Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel bleiben von den Bauarbeiten nicht verschont. Am Weiberfelderweg werden Haltestellen der Linien 32 und 62 vorübergehend verlegt. Fahrgäste müssen sich kurzfristig umorientieren und sollten ihre Verbindungen vorab prüfen. Neben den neuen Projekten sorgen auch laufende Großbaustellen weiterhin für Einschränkungen. In der Brauhausstraße / Reininghausstraße bleibt eine Totalsperre aufrecht, lediglich Anrainer dürfen passieren. In der Elisabethinergasse sowie in der Elisabethstraße kommt es durch Bauarbeiten zu Einbahnregelungen, Fahrstreifenzusammenlegungen und Umleitungen. Auch im Bereich Neulandgasse / Neuholdaugasse / Haselweg sowie rund um die Kreuzgasse und Grillparzerstraße ist weiterhin mit Behinderungen zu rechnen.