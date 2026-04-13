Lufthansa-Streik trifft jetzt auch Graz: Flüge fallen aus

Der Lufthansa-Streik geht in die nächste Runde und zeigt jetzt auch in Österreich deutlichere Auswirkungen. Während zuletzt vor allem große deutsche Flughäfen betroffen waren, trifft es nun auch den Flughafen Graz.

Seit Montag legen Piloten der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für zwei Tage die Arbeit nieder. Besonders an den großen Drehkreuzen wie Frankfurt oder München kommt es zu massiven Ausfällen von bis zu 80 Prozent. In Wien blieb die Lage zunächst vergleichsweise ruhig: Dort war lediglich eine Verbindung nach Frankfurt betroffen, während die Flüge der Austrian Airlines größtenteils planmäßig durchgeführt wurden, 5 Minuten hat berichtet.

Jetzt auch Graz betroffen

Nun zeigt sich: Auch in Graz kommt es ebenfalls zu konkreten Einschränkungen. Laut Flughafen-Homepage sind bereits Flüge ausgefallen. So wurde am heutigen Montag der Flug nach Düsseldorf (Abflug 8.30 Uhr) gestrichen. Auch ein weiterer Ausfall ist bereits fix: Der Hamburg-Flug um 13.25 Uhr findet ebenfalls nicht statt. Für Passagiere bedeutet das kurzfristige Planänderungen und in vielen Fällen auch Unsicherheit bei Anschlussverbindungen.

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Probleme vor allem bei Umsteigeverbindungen

Besonders betroffen sind Reisende, die über deutsche Drehkreuze weiterfliegen wollten. Denn auch wenn ein Flug ab Österreich startet, kann der Streik Auswirkungen auf die gesamte Reise haben. Neben Lufthansa selbst sind auch Tochtergesellschaften wie Cityline, Eurowings oder Lufthansa Cargo betroffen. Gerade auf Kurzstrecken und bei Zubringerflügen kommt es zu zahlreichen Streichungen. Der aktuelle Ausstand ist bereits die vierte Streikwelle innerhalb kurzer Zeit. Hintergrund sind festgefahrene Tarifverhandlungen, unter anderem rund um Bezahlung und Altersvorsorge. Eine rasche Entspannung ist derzeit nicht in Sicht.

Was Passagiere jetzt tun sollten

Reisenden wird dringend geraten, ihren Flugstatus regelmäßig online zu überprüfen. Auch kurzfristige Änderungen oder weitere Ausfälle sind möglich. Wer heute oder morgen von Graz oder über Deutschland fliegt, sollte mehr Zeit einplanen oder sich frühzeitig über Alternativen informieren.