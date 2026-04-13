Grazer Gemeinderatswahl: ÖVP fixiert 96-köpfige Kandidatenliste

Die Grazer Volkspartei hat ihre personellen Weichen für die kommende Gemeinderatswahl gestellt: In der heutigen Präsidiumssitzung wurde die Kandidatenliste einstimmig beschlossen. Insgesamt umfasst sie 96 Kandidaten.

Angeführt wird die Liste von Kurt Hohensinner selbst. Dahinter folgen bekannte Namen aus der Grazer Stadtpolitik: Claudia Unger, Stadträtin, auf Platz 2, Markus Huber, Parteigeschäftsführer, auf Platz 3 und Anna Hopper, Clubobfrau, auf Platz 4.

Angeführt wird die Liste von Kurt Hohensinner selbst. Dahinter folgen bekannte Namen aus der Grazer Stadtpolitik: Claudia Unger, Stadträtin, auf Platz 2, Markus Huber, Parteigeschäftsführer, auf Platz 3 und Anna Hopper, Clubobfrau, auf Platz 4.

Spitzenkandidat und Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner betont dabei die Ausrichtung des Teams: „Unsere Gemeinderatsliste steht für das, was Graz jetzt braucht: 96 starke Persönlichkeiten aus allen Bezirken und aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Menschen, die mitten im Leben stehen, die wissen, wo der Schuh drückt, und die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.“

Breite Aufstellung, auch über Parteigrenzen hinaus

Auffällig ist die bewusst breit angelegte Zusammensetzung der Liste. Neben langjährigen Parteimitgliedern finden sich auch Persönlichkeiten, die bislang nicht Teil der Volkspartei waren. Ein prominentes Beispiel ist der ehemalige Sturm-Graz-Spieler Gilbert Prilasnig, der auf Platz 11 kandidiert und damit direkt hinter den sogenannten Fixplätzen gereiht ist, 5 Minuten hat bereits berichtet. Die Partei setzt damit auf eine Mischung aus politischer Erfahrung und neuen Zugängen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen.

Bekannte Kräfte auf den vorderen Plätzen

Angeführt wird die Liste von Kurt Hohensinner selbst. Dahinter folgen bekannte Namen aus der Grazer Stadtpolitik: Claudia Unger, Stadträtin, auf Platz 2, Markus Huber, Parteigeschäftsführer, auf Platz 3 und Anna Hopper, Clubobfrau, auf Platz 4. Auch wirtschaftliche und organisatorische Vertreter sind prominent platziert. So kandidiert Wirtschaftsbund-Obmann Bernhard Bauer auf Platz 5. Es folgen unter anderem Barbara Gartner-Hofbauer und Georg Topf als Vertreter der Bünde sowie Unternehmerin Vanessa Legenstein und JVP-Obmann Konstantin Nöst. Die ersten zehn Plätze werden von Johanna Eichinger Eisel-Eiselsberg komplettiert.

Expertise aus verschiedenen Bereichen

Auch auf den weiteren Listenplätzen setzt die Volkspartei auf eine breite fachliche Aufstellung. Darunter befinden sich aktive Gemeinderätinnen wie Eve Derler, Marion Kreiner und Conny Leban-Ibrakovic. Ergänzt wird die Liste durch Persönlichkeiten aus Medizin, Wirtschaft und Verwaltung, etwa der ehemalige Vizepräsident der Ärztekammer Norbert Meindl, Unternehmer Philipp Hochstrasser sowie Georg Pessler, höchster Personalvertreter des Landes Steiermark. Mit Beatrice Erker aus dem Gesundheitsbereich und Bezirksvorsteher Erwin Wurzinger sind weitere gesellschaftliche Bereiche vertreten.

Vorzugsstimmen bleiben entscheidend

Wie bereits bei früheren Gemeinderatswahlen setzt die Grazer Volkspartei erneut auf ein klares System bei den Vorzugsstimmen. Die ersten zehn Plätze gelten als sogenannte Fixplätze. Für alle weiteren Kandidaten entscheidet die Anzahl der Vorzugsstimmen über die tatsächliche Reihung. Voraussetzung für eine Vorreihung sind mindestens 200 Vorzugsstimmen.