GAK verlängert mit Abwehrchef: Donovan Pines bleibt bei den Roten

Der 28-jährige US-Amerikaner wechselte im vergangenen August vom FC Barnsley nach Österreich und zählte ab Minute Eins zu den absoluten Leistungsträgern im Team. Der Abwehrspieler wurde im Rahmen unseres Saisonauftakts gegen die Wiener Austria vorgestellt, bekam seine ersten Einsatzminuten in der Folgewoche gegen Red Bull Salzburg und wurde an Spieltag Drei von Cheftrainer Feldhofer bereits in die Startelf berufen. Seitdem ist er aus dieser nicht mehr wegzudenken, hat 23 der 24 vergangenen Partien durchgespielt. Lediglich beim Heimderby gegen den SK Sturm musste er aufgrund einer Magenverstimmung kurzfristig ausfallen. Das Arbeitspapier des 28-jährigen verlängert sich bis Sommer 2027. In den kommenden Wochen werden weitere Gespräche mit Spielern in Sachen Vertragsverlängerung geführt.

Donovan Pines hat noch große Ziele mit dem GAK

Abwehrspieler Donovan Pines über die Verlängerung des Vertrags: „Ich freue mich extrem, dass mir der Klub weiterhin das Vertrauen schenkt. Ich fühle mich sehr wohl in Graz und ich habe noch große Ziele mit dem GAK, meinen Mannschaftskollegen und den roten Fans. Aber noch wichtiger als jede einzelne Personalie ist, dass wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen, dafür werden wir in den nächsten Wochen weiter alles geben!“ Sportdirektor Tino Wawra sagt: „Donovan hat sich in dieser Saison durch seine Physis und Zweikampfstärke zu einer der wichtigsten Säulen in unserer Abwehr entwickelt. Zudem reift er immer mehr zum Führungsspieler heran. Daher war es klar, dass wir mit Donovan den Weg weitergehen wollen. Er soll auch in Zukunft ein zentraler Turm in der roten Abwehr sein.“