Ersatzverkehr für Grazer Straßenbahnlinie am Dienstag

Fahrtstrecke des Ersatzverkehrs E5

Ab der Bushaltestelle Zentralfriedhof (Linie 52) fahren die Busse über die Triester Straße zum Nahverkehrsknoten Puntigam.

Die Rückfahrt von Puntigam erfolgt entlang der Triester Straße zur Bushaltestelle Zentralfriedhof (Linie 52).

Folgende Ersatzhaltestellen werden eingerichtet:

Die Straßenbahnhaltestellen Zentralfriedhof werden zur Bushaltestelle der Linie 52 direkt vor dem Zentralfriedhof verlegt.

Richtung Puntigam:

Der Schienenersatzverkehrsbus fährt die Nachtbushaltestellen der Linie N5 an den Haltestellen Plachelhofstraße und Maut Puntigam an.

Brauquartier/tim: Die Haltestelle wird in der Triester Straße vor der Kreuzung mit der Alten Poststraße an der Nachtbushaltestelle der Linie N5 eingerichtet.

Brauhaus Puntigam: Die Haltestelle befindet sich in der Triesterstraße am Beginn des Rechtsabbiegestreifens ca. 80 m vor der Kreuzung Triesterstraße / Schwarzer Weg.

Am Nahverkehrsknoten Puntigam hält der Ersatzbus an der Haltestelle der Straßenbahnlinie 5.

Richtung Zentralfriedhof:

Es werden entlang der Haltestellen Brauhaus Puntigam bis Plachelhofstraße die Nachtbushaltestellen der Linie N5 bedient.

Betrieb der Linie 5 während der Bremsprobefahrten: Andritz – Zentralfriedhof (Schleife).