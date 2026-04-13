Aus Rosa wird Gelb: Kult-Filiale von Auer zeigt sich in neuem Look

Die wohl auffälligste Filiale der Bäckerei Martin Auer nahe dem Kaiser-Josef-Platz hat ihr Erscheinungsbild grundlegend verändert. Das lange Zeit prägende Rosa, das dem Standort Kultstatus und zahlreiche Social-Media-Auftritte eingebracht hat, ist Geschichte. An seine Stelle tritt nun ein leuchtendes Gelb, das dem Geschäft einen komplett neuen Charakter verleiht.

©5 Minuten | Die kultige rosa Auer-Filiale…

Ob optische Veränderung genauso gut ankommt?

Der Farbwechsel kommt nicht zufällig: Nach etwa einem Jahrzehnt war eine optische Auffrischung notwendig. Gleichzeitig bleibt sich das Unternehmen seiner Linie treu, bei der Gestaltung der Filialen immer wieder neue Wege zu gehen. Auch in den vergangenen Jahren wurde das Geschäft immer wieder adaptiert, nun stand vor allem die äußere Gestaltung im Fokus. Ob die neue Farbe ähnlich viele Blicke auf sich zieht wie das frühere Rosa, wird sich zeigen – als beliebter Treffpunkt für Kaffee, Gebäck und Fotos dürfte die Filiale aber auch weiterhin ein Fixpunkt in Graz bleiben.