99 Musiker mit Goldenem Leistungsabzeichen ausgezeichnet

„Der festliche Rahmen dieser Veranstaltung passt hervorragend zu diesem besonderen Anlass – zu Menschen, die mit Fleiß, Disziplin und großer Leidenschaft Außergewöhnliches geleistet haben. Sowohl das Leistungsabzeichen in Gold als auch der Abschluss des Studienganges Blasorchesterleitung sind großartige Erfolge. Beides sind Meilensteine, hinter denen viele Stunden des Übens, der Proben und der Vorbereitung stehen. Dazu darf ich Ihnen allen sehr herzlich gratulieren“, betonte Landesrätin Claudia Holzer stellvertretend für den Landeshauptmann. Der besondere Dank der Landesrätin galt dem Steirischen Blasmusikverband und allen Verantwortlichen, die mit großem Engagement im Hintergrund wirken. Ebenso bedankte sie sich bei den Familien und Freunden, die diesen Weg unterstützen und mittragen. In Richtung aller Ausgezeichneten betonte Holzer: „Sie haben einen wichtigen Schritt getan und sind Vorbilder für viele junge Musiker. Und Sie übernehmen Verantwortung – musikalisch und menschlich. Sie gestalten nicht nur Musik, sondern auch Gemeinschaft.“

Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom gratulierte den ausgezeichneten Musikerinnen und Musikern: „Die Blasmusik ist ein bedeutender Träger unserer Kultur und des Miteinanders in den Gemeinden. Wenn die Musikerinnen und Musiker heute das Leistungsabzeichen des Österreichischen Blasmusikverbandes erhalten, ist das nicht nur eine Auszeichnung für ihre musikalischen Leistungen, sondern eine Wertschätzung für ihren Einsatz. Sie verbinden Generationen, stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und sorgen bei Festen sowie Konzerten für beste Stimmung. Ich bedanke mich bei ihnen recht herzlich für ihr ehrenamtliches Wirken und gratuliere zu den Leistungsabzeichen in Gold sowie zu den erfolgreichen Abschlüssen des Studienganges.“

Die Landesjugendreferentin des Blasmusikverbandes, Sabrina Csrnko, betonte: „Das Leistungsabzeichen in Gold steht für weit mehr als musikalisches Können – es steht für Leidenschaft, Disziplin und den Mut, ein Ziel konsequent zu verfolgen. Die 99 ausgezeichneten jungen Musikerinnen und Musiker zeigen eindrucksvoll, was möglich ist, wenn man mit Herz und Ausdauer seinen Weg geht und dabei auf die Unterstützung von Familie, Musikschulen sowie Landes- und Bezirksverbänden zählen kann. Gleichzeitig sind sie unverzichtbare Säulen des kulturellen Lebens in unseren Gemeinden: Sie schaffen Gemeinschaft, fördern Teamgeist und Freundschaften und halten unsere Traditionen lebendig. Damit übernehmen sie Verantwortung für unser kulturelles Erbe und gestalten die Zukunft der Blasmusik aktiv und positiv mit. Die Welt ist voller Musik – man muss ihr nur Raum geben.“

Erich Riegler, Präsident des Österreichischen Blasmusikverbandes und Landesobmann des Steirischen Blasmusikverbandes, ergänzte: „Musik hören ist ein Genuss, Musik machen ist eine Gnade. Nicht nur durch die Gnade einer Begabung, besonders durch sehr viel Ehrgeiz und Fleiß haben im Vorjahr 99 (zumeist junge) Musikerinnen und Musiker steirischer Musikvereine erfolgreich die Prüfung zum Leistungsabzeichen in Gold des Österreichischen Blasmusikverbandes abgelegt. Sie tragen dadurch in besonderer Weise zur Steigerung der musikalischen Qualität in unseren Musikvereinen bei. Damit wird die kulturelle Arbeit der Vereine als kulturelle Nahversorger in ihren jeweiligen Bereichen gestärkt. Dies passiert ebenso durch die sieben Personen, die den außerordentlichen Studiengang Blasorchesterleitung am Johann-Joseph-Fux-Konservatorium in Graz erfolgreich absolviert haben.“