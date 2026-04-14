1.400 Teilnehmer bei Kinderschutz-Tagung an der FH Joanneum

Im Rahmen der Fachtagung zum Thema Kinderschutz in elementarpädagogischen Einrichtungen an der FH Joanneum widmen sich am Montag, dem 13. April insgesamt 1.400 Teilnehmer diesem wichtigen Themenfeld. Knapp 300 Personen finden sich dabei in Präsenz ein, 1.100 weitere interessierte Elementarpädagogen und Kinderbetreuer verfolgen die Fachtagung via Livestream. Im Mittelpunkt des Tages steht die Notwendigkeit, Kinderschutz nicht nur als gesetzliche Verpflichtung, sondern als gelebte Haltung in der pädagogischen Praxis zu verankern. Im Rahmen der Veranstaltung liefern einerseits Experten aus Wissenschaft und Praxis fundierte Impulse, andererseits kommen auch Pädagogen selbst zu Wort, die ihre Erfahrungen im Umgang mit Kinderschutz im Alltag elementarpädagogischer Einrichtungen teilen.

Hermann: „Effektiver Kinderschutz ist nur gemeinsam möglich“

In seinen Begrüßungsworten betonte Bildungslandesrat Stefan Hermann die Bedeutung des Kinderschutzes als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sowohl der Familie als auch den Einrichtungen zukommt, in denen Kinder täglich betreut, gebildet und begleitet werden. „Effektiver Kinderschutz ist nur gemeinsam möglich. Daher muss es unser Ziel als Gesellschaft sein, Kinder bestmöglich in einem sicheren Umfeld aufwachsen zu lassen. Es braucht daher eine enge Zusammenarbeit von Pädagogen, Fachkräften aus den Sozial- und Gesundheitsbereichen, Behörden und nicht zuletzt den Eltern, um dieses Ziel auch erreichen zu können. Ich möchte mich bei allen Organisatoren der Fachtagung herzlich bedanken. Ein besonderer Dank geht jedoch an die 1.400 Teilnehmer, die den heutigen Tag zu einem großen Erfolg und einem wesentlichen Schritt hin zu einem besseren Schutz unserer Kleinsten machen”, so Hermann.

Vier Kinderschutz-Fortbildungseinheiten verpflichtend

Aktuell sind von jeder Person, die in elementaren Bildungseinrichtungen tätig ist, vier Fortbildungseinheiten zum Kinderschutz verpflichtend zu absolvieren. Das Land Steiermark unterstützt Pädagogen aktiv dabei, dieser Ausbildungsverpflichtung auch nachzukommen und bietet im Rahmen der Fachtagung die Möglichkeit zum Austausch und zur weiteren Sensibilisierung.