1,34 Promille: Steirer baut Alko-Unfall mit Kind im Auto

Ein 36-jähriger Steirer verursachte betrunken einen schweren Unfall, mit einem Kind im Auto. Vor Gericht bestritt er die Schuld und sprach von einem Defekt. Das Gericht sieht das aber anders.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B74 in der Steiermark hat nun ein gerichtliches Nachspiel. Ein 36-jähriger Mann wurde am Landesgericht Graz verurteilt, nachdem er im September einen Frontalzusammenstoß verursacht hatte. Insgesamt drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter eine Frau aus dem entgegenkommenden Fahrzeug, die bis heute unter den Folgen leidet und sogar auf Krücken zum Prozess erscheinen musste. Auch der Lenker selbst sowie seine Stieftochter, die sich zum Unfallzeitpunkt im Auto befand, wurden verletzt, was den Fall zusätzlich brisant macht.

Alkoholwert deutlich über dem Limit

Die Polizei stellte beim Unfalllenker einen Alkoholwert von 1,34 Promille fest, womit er deutlich über der gesetzlichen Grenze lag. Vor Gericht erklärte der Mann jedoch, lediglich „zwei kleine Bier“ konsumiert zu haben, konnte aber nicht nachvollziehbar darlegen, wie dieser hohe Wert zustande kam, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Erschwerend kommt hinzu, dass der 36-Jährige bereits zuvor wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss aufgefallen war, weshalb ihm nach dem aktuellen Vorfall der Führerschein für 14 Monate entzogen wurde.

Technischer Defekt als Verteidigung widerlegt

Im Prozess versuchte der Angeklagte, die Verantwortung von sich zu weisen und verwies auf eine angebliche Fehlfunktion seines Fahrzeugs. Während der Fahrt habe es einen lauten Knall gegeben, danach hätten Warnleuchten aufgeleuchtet und weder Bremsen noch Lenkung funktioniert. Ein technisches Gutachten widersprach dieser Darstellung jedoch eindeutig, denn die Auswertung der Fahrzeugdaten zeigte eine konstante Gaspedalstellung, kein Bremsen, keine Lenkbewegung und eine gleichbleibende Geschwindigkeit, wodurch ein technischer Defekt ausgeschlossen werden konnte.

Urteil gefallen: Bedingte Haft und Geldstrafe

Das Gericht sprach den 36-Jährigen schuldig und verhängte eine Strafe von vier Monaten bedingter Haft sowie eine Geldstrafe von 3.000 Euro. Zusätzlich muss er den Opfern Schmerzensgeld in Höhe von 5.000 und 2.000 Euro zahlen. Da der Angeklagte keine klare Verantwortung übernahm und bereits einschlägig vorbestraft war, sah das Gericht keine mildernden Umstände. Der Mann akzeptierte das Urteil, womit es rechtskräftig ist.