Stadt Graz kauft Glockenspielhaus um 3,4 Millionen Euro

Die Stadt Graz setzt einen bedeutenden Schritt zur Sicherung eines ihrer bekanntesten Wahrzeichen. Das Glockenspielhaus im Zentrum soll um 3,4 Millionen Euro vom bisherigen privaten Eigentümer übernommen werden. Die notwendige budgetäre Vorsorge soll in einer kommenden Gemeinderatssitzung beschlossen werden.

Glockenspielhaus wird öffentliches Eigentum

Mit dem Ankauf verfolgt die Stadt das Ziel, das traditionsreiche Gebäude dauerhaft zu erhalten und stärker im öffentlichen Interesse weiterzuentwickeln. „Mit dem Ankauf stellt die Stadt Graz sicher, dass dieses kulturelle Symbol dauerhaft erhalten bleibt“, so der zuständige Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Das Glockenspiel zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der steirischen Landeshauptstadt und ist ein fixer Bestandteil vieler Stadtbesuche.

Reaktion auf Probleme im Jahr 2025

Der geplante Kauf steht auch im Zusammenhang mit jüngsten Schwierigkeiten rund um die Attraktion. Nach Ostern 2025 war das Glockenspiel über mehrere Monate außer Betrieb. Grund dafür war ein technischer Defekt, der dazu führte, dass Besucher vor Ort mittels Hinweistafeln in mehreren Sprachen informiert werden mussten. Diese Phase machte deutlich, wie abhängig der Betrieb von Abstimmungen mit dem privaten Eigentümer war. In der Folge intensivierte die Stadt die Gespräche und entschied sich schließlich nicht nur für eine Sanierung, sondern auch für die vollständige Übernahme der Liegenschaft.

Wahrzeichen mit langer Geschichte

Das Glockenspielhaus blickt auf eine lange Tradition zurück. Bereits im Jahr 1884 wurde das Gebäude vom Spirituosenfabrikanten Gottfried Simon Maurer erworben. Auf seine Initiative hin entstand zwischen 1903 und 1905 das bekannte Glockenspiel, inspiriert von Eindrücken aus dem Ausland. Am 24. Dezember 1905 erklangen erstmals die Melodien des Glockenspiels, darunter die Österreichische Kaiserhymne, die Steirische Landeshymne und ein Stück aus Mozarts „Zauberflöte“. Rasch entwickelte sich die Anlage zu einer touristischen Attraktion, die bis heute Besucher aus dem In- und Ausland anzieht. Das Spiel mit seinen 24 Glocken sowie das tanzende Figurenpaar im Giebel prägen den Glockenspielplatz bis heute. Die Aufführungen finden mehrmals täglich statt und gehören zu den bekanntesten Fixpunkten im Grazer Stadtbild.

Stadt will langfristige Kontrolle sichern

Mit der Übernahme des denkmalgeschützten Gebäudes sichert sich die Stadt Graz künftig die Kontrolle über ein zentrales kulturelles Symbol. Neben dem eigentlichen Glockenspielhaus umfasst der Ankauf auch weitere Flächen, darunter Geschäfts- und Büroräume sowie Teile des Dach- und Kellergeschoßes. Die Finanzierung des Projekts erfolgt laut Stadt über eine Umschichtung aus bestehenden Mitteln. Ziel ist es, die langfristige Erhaltung zu gewährleisten und gleichzeitig mehr Gestaltungsspielraum für zukünftige Entwicklungen zu schaffen.