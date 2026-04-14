Schlagergarten Gloria: 10.000 feiern Comeback am 26. April

Der Schlagergarten Gloria kehrt am 26. April zurück und verwandelt den Grazer Volksgarten erneut in ein buntes Festivalgelände. Mit Musik, Shows und tausenden Gästen zählt das Event längst zu den größten Highlights der Stadt.

Graz steht vor einem der buntesten Tage des Jahres: Am 26. April verwandelt sich der Volksgarten erneut in eine große Bühne für Musik, Gemeinschaft und ausgelassene Stimmung. Der Schlagergarten Gloria geht in die nächste Runde und zählt längst zu den Fixpunkten im Veranstaltungskalender der Stadt. Von 12 bis 22 Uhr wird gesungen, getanzt und gefeiert. Was einst als kleines Event begann, hat sich zu einem regelrechten Stadtfest entwickelt. Jahr für Jahr kommen rund 10.000 Besucher, um gemeinsam einen Tag voller Musik und guter Laune zu erleben.

Line-up fix: Von Schlager bis Show-Highlight

Auch heuer setzt der Schlagergarten auf ein abwechslungsreiches Programm. Auf der Hauptbühne stehen bekannte Namen wie Die Sinalcos, Johannes & Johannes, Udo West sowie die legendären Gloria Allstars rund um Michael Ostrowski. Ergänzt wird das Programm durch Tanzkaraoke, Showacts und den beliebten „Chor der 10.000“, bei dem das Publikum selbst zur Hauptattraktion wird. Parallel dazu sorgen zahlreiche DJs, darunter Melodien für Millionen, Adriana Celentana oder Turnmaster Tim, für durchgehende Musik und Festivalstimmung. Die Moderation übernimmt Martina Poel. Das Erfolgsrezept bleibt dabei unverändert: ein Mix aus Nostalgie, Humor und moderner Unterhaltung.

Familienfest mit besonderem Flair

Der Schlagergarten ist längst mehr als nur ein Musik-Event. Besonders die Familieninsel macht das Fest für alle Generationen attraktiv. Kinder können sich auf Hüpfburgen, Bastelstationen, Schminken und Spiele freuen. Auch Umwelt- und Mitmachangebote sind Teil des Programms. Damit entsteht eine Atmosphäre, die bewusst auf Gemeinschaft setzt und Menschen jeden Alters anspricht. Gerade dieser niederschwellige Zugang hat den Schlagergarten zu einem der beliebtesten Events in Graz gemacht.

Crowdfunding soll Event absichern

Damit das Fest auch heuer stattfinden kann, setzen die Veranstalter erneut auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Ein Crowdfunding-Modell ermöglicht es Besuchern, das Event aktiv mitzufinanzieren. Vor Ort gibt es dafür eigene Infopoints, an denen Beiträge geleistet werden können. Als kleines Dankeschön warten etwa Buttons oder Merchandising-Angebote der Bands. Diese Form der Finanzierung unterstreicht den Charakter des Schlagergartens: ein Event von der Community für die Community. Ein wesentlicher Teil des Erfolgs liegt im Engagement vieler Freiwilliger. Auch 2026 werden wieder zahlreiche Helfer gesucht, etwa für Dekoration, Organisation oder den Auf- und Abbau. Das heurige Motto „Kreuzfahrt ins Glück“ soll sich dabei im gesamten Gelände widerspiegeln. Von Bühne bis Bars wird dekoriert, gestaltet und aufgebaut, oft mit viel Kreativität und persönlichem Einsatz. Die Veranstalter setzen dabei bewusst auf Mitgestaltung statt reiner Organisation. Genau das macht den besonderen Charme des Events aus.

Starker Termin: Konkurrenz am selben Tag

Der Termin am 26. April fällt heuer auf einen besonders eventreichen Tag in Graz. Parallel dazu tritt auch Weltstar Umberto Tozzi in der Stadt auf. Trotz dieser Konkurrenz gilt der Schlagergarten als Publikumsmagnet. Viele Besucher haben sich den Termin längst fix im Kalender markiert. Der Grund: Das Event steht nicht nur für Musik, sondern für ein Lebensgefühl. Gemeinschaft, Offenheit und eine Portion Selbstironie machen den Schlagergarten Gloria zu einem unverwechselbaren Erlebnis.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 10:07 Uhr aktualisiert