Nach Bim-Unfall in der Annenstraße: Wie sicher sind Grazs Straßenbahnen?

Ein Straßenbahnunfall in der Grazer Annenstraße hat in den vergangenen Tagen für große Aufmerksamkeit gesorgt. Nach dem Fahrgastwechsel bei der Station „Rosseggerhaus“ dürfte eine 68-jährige Frau mit der Hand in der Fahrzeugtür eingeklemmt und beim Losfahren der Straßenbahngarnitur zu Boden gerissen worden sein. Ein Fahrgast, der die gefährliche Situation wahrnahm, löste sofort die Notbremse aus. Nach medizinischer Erstversorgung durch eine Notärztin wurde die schwer verletzte Frau ins LKH Graz verbracht, 5 Minuten hat berichtet. Der Vorfall hat zahlreiche Fragen aufgeworfen: Wie konnte es dazu kommen und wie sicher sind die Straßenbahnen im täglichen Betrieb tatsächlich? Viele Fahrgäste zeigen sich nach dem Zwischenfall verunsichert.

Straßenbahn technisch überprüft

Die betroffene Garnitur wurde nach dem Unfall umfassend kontrolliert, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Laut Holding verlief diese Überprüfung ohne Beanstandungen, alle Systeme hätten „einwandfrei gemäß Zulassung“ funktioniert. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob eine Verkettung unglücklicher Umstände zu dem Vorfall geführt haben könnte. So sind die Straßenbahnen in Graz mit mehreren Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die ein Einklemmen verhindern sollen. Dazu zählen unter anderem Lichtschranken, Drucksensoren sowie spezielle Schutzleisten an den Türen. Wird ein Hindernis erkannt, öffnet sich die Tür normalerweise automatisch oder stoppt den Schließvorgang. Erst wenn alle Türen korrekt geschlossen sind, kann die Straßenbahn weiterfahren. Dennoch wird nun geprüft, ob bestimmte Situationen, etwa kleine Gegenstände oder Finger, vom System möglicherweise nicht immer eindeutig erkannt werden.

Neue Bims sollen zusätzliche Sicherheit bringen

Bereits in den kommenden Wochen sollen neue Straßenbahnen des Typs „Flexity“ in Graz zum Einsatz kommen. Diese verfügen über weiterentwickelte Sicherheitssysteme, darunter feinere Lichtgitter sowie optische Anzeigen, die den Status der Türen sichtbar machen. Die neuen Modelle sollen dazu beitragen, das Risiko weiter zu reduzieren und die Sicherheit für Fahrgäste zu erhöhen.