„Topshop“ ist zurück: Britische Kultmarke feiert Comeback in Graz

Eine der bekanntesten Modemarken Europas meldet sich zurück: Topshop ist wieder in Österreich. Den Auftakt für das Comeback macht Graz genauer gesagt der Kastner & Öhler in der Sackstraße, wo die britische Kultmarke ab sofort erhältlich ist. Damit kehrt ein Name zurück, der über Jahrzehnte die internationale Modeszene geprägt hat. Besonders für modeaffine Kunden ist das ein starkes Signal: Topshop ist wieder da und will an frühere Erfolge anknüpfen.

©K&Ö/TOPSHOP Ab sofort beim Kastner & Öhler in Graz.

Kultmarke mit Londoner Flair

Topshop steht seit jeher für den unverwechselbaren Stil Londons. Die Marke kombiniert moderne Basics mit auffälligen Trendteilen und richtet sich gezielt an eine junge, stilbewusste Zielgruppe. Mit dem Comeback soll genau diese Energie neu entfacht werden. „Mit Kastner & Öhler haben wir einen starken Partner gefunden, um TOPSHOP in Österreich wieder stationär erlebbar zu machen. Dass unsere Marke nun in Graz vertreten ist, ist ein besonderer Schritt und ein starker Auftakt für das Österreich-Comeback“, erklärt Thomas Ott, Country Manager von Bestseller. Seit 2025 treibt das dänische Modeunternehmen Bestseller die internationale Weiterentwicklung der Marke voran und stärkt ihre Präsenz in Europa. Dass der Neustart ausgerechnet in Graz erfolgt, ist kein Zufall. Die steirische Landeshauptstadt gilt als wichtiger Mode-Standort mit hoher Kaufkraft und trendbewusstem Publikum. Neben dem stationären Verkauf bei Kastner & Öhler ist Topshop auch im K&Ö-Onlineshop verfügbar. Damit setzt die Marke bewusst auf eine Kombination aus Einkaufserlebnis vor Ort und digitaler Verfügbarkeit.

Tradition trifft Trend

Topshop wurde 1964 gegründet und entwickelte sich rasch zu einer der prägendsten Marken im internationalen Modebereich. Bekannt wurde das Label vor allem durch seine Nähe zur Popkultur und seine Fähigkeit, Trends früh zu erkennen und umzusetzen. Mit Kastner & Öhler als Partner trifft nun britischer Trend auf österreichische Tradition. Das Grazer Familienunternehmen, gegründet 1873, zählt zu den größten Modehändlern des Landes und betreibt zahlreiche Standorte sowie den Sportbereich Gigasport. Mit rund 1600 Mitarbeitern und insgesamt 15 Standorten bringt K&Ö die notwendige Infrastruktur, um die Marke wieder erfolgreich am Markt zu positionieren.