Demo sorgt für Öffi-Anhaltungen am Freitag: Mehrere Linien betroffen

Eine Versammlung sorgt am Freitagabend in Graz für Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. Mehrere Linien werden entlang der Route zwischen Lendplatz und Hauptplatz kurzzeitig angehalten.

Wegen einer Versammlung kommt es am Freitag, dem 17. April 2026, in der Zeit von ca. 17.20 bis ca. 18 Uhr zu Anhaltungen der Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 im Bereich vom Südtiroler Platz bis zum Hauptplatz und der Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 6, 7 in der Herrengasse vom Eisernen Tor bis zum Hauptplatz.

Route beginnt am Lendplatz und endet am Hauptplatz

Die Versammlung beginnt um 17 Uhr am Lendplatz. Um ca. 17.20 Uhr setzt sich der Versammlungszug auf der Strecke vom Lendplatz – Mariahilfer Platz – Südtiroler Platz – Erzherzog-Johann-Brücke – Murgasse – Hauptplatz – Schmiedgasse – Stubenberggasse – Eisernes Tor – Herrengasse zum Hauptplatz (Ankunft ca. 18 Uhr) in Bewegung.