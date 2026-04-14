Morgendlicher Schock: Ehepaar flieht aus brennender Wohnung

Gegen 7 Uhr ereignete sich in einem Wohnhaus in Feldkirchen bei Graz ein Brand, bei welchem eine Wohnung im Erdgeschoss fast zur Gänze ausbrannte. Das Ehepaar, das zur Zeit der Brandentstehung geschlafen hatte, wurde durch das Anschlagen des Feuermelders geweckt. Den Bewohnern im Alter von 66 und 63 Jahren gelang es durch die Balkontür zu fliehen. Ein Nachbar tätigte den Notruf, nachdem er das Feuer zuvor nach einem Blick aus seinem Fenster wahrgenommen hatte.

©Feuerwehr Feldkirchen bei Graz Die Freiwilligen Feuerwehren Wagnitz und… ©Feuerwehr Feldkirchen bei Graz Feldkirchen bei Graz rückten aus.

Ehepaar ins Krankenhaus gebracht

Die genaue Ursache des Brandes konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden und ist weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen des Landeskriminalamts. Hinweise auf eine vorsätzliche Tathandlung gibt es bislang jedoch nicht. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die beiden zum Brandzeitpunkt im Objekt befindlichen Bewohner wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Graz verbracht. Es besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Außer dem Ehepaar wurden keine weiteren Menschen oder Tiere verletzt.