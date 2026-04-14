„Tag der Religionen“ findet auch heuer wieder statt

Auch 2026 laden Religionsgemeinschaften in Graz wieder zum „Tag der Religionen“ - heuer bereits zum dritten Mal. Die Veranstaltung steht zugleich im Zeichen eines Jubiläums: 20 Jahre Interreligiöser Beirat Graz.

Am Sonntag, 27. September 2026, öffnen 15 Glaubensgemeinschaften an 12 Standorten nachmittags (13 bis 16.30 Uhr) ihre Türen. Unter dem Motto „LEBEN… im Miteinander“ können Gotteshäuser, Kirchen, ein buddhistisches Zentrum, die Synagoge, eine Moschee sowie weitere religiöse Orte frei besucht und so die vielfältige religiöse und kulturelle Landschaft der Stadt Graz erfahren werden. Bereits am Vormittag laden insbesondere christliche Gemeinschaften zu offenen Gottesdiensten ein – teilweise auch ökumenisch gestaltet. Damit wird schon vor dem offiziellen Start die Möglichkeit geboten, die gelebte religiöse Praxis unmittelbar mitzuerleben.

Infostand am Grazer Hauptplatz

Das Programm reicht von Führungen über spirituelle Angebote bis hin zu Musik und kulturellen Beiträgen. Viele Programmpunkte werden gemeinschaftlich von mehreren Glaubensgemeinschaften gestaltet und setzen ein sichtbares Zeichen für Dialog und Zusammenarbeit. Um sich über den „Tag der Religionen“ und die Beiträge der teilnehmenden Glaubensgemeinschaften zu informieren, wird am Hauptplatz ab 12.30 Uhr ein zentraler Informationsstand eingerichtet. Dort erhalten Besucher alle Details zum Programm, zu den Standorten und zu den beteiligten Religionsgemeinschaften. Auf eigene Shuttle-Busse wurde diesmal verzichtet; die meisten Ziele liegen ohnedies in unmittelbarer Nähe zu Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel.

Abschluss beim „Baum des Lebens“ im Volksgarten

Den feierlichen Abschluss bildet ab 17 Uhr eine gemeinsame Veranstaltung im Volksgarten beim „Baum des Lebens“ nahe dem Stupa. Bei Musik, kurzen Beiträgen zu Dialog und Zusammenhalt sowie einem gemeinsamen kulinarischen Ausklang wird der Tag in offener Atmosphäre beschlossen. Der „Tag der Religionen“ ist eine Initiative der Bürgermeisterin, des Interreligiösen Beirats Graz in Kooperation mit ComUnitySpirit – Religionen und Kulturen im Dialog und wird von der Stadt Graz sowie Partnern unterstützt.