Graz Giants empfangen Salzburg Ducks zum Heimauftakt

Am Sonntag, dem 19. April, steht für die Graz Giants das erste Heimspiel der Saison auf dem Programm. In Eggenberg treffen die Steirer auf die Salzburg Ducks, der Kickoff erfolgt um 15 Uhr. Bereits ab 13 Uhr ist Einlass.

Die Salzburg Ducks reisen mit einer ausgeglichenen Bilanz nach Graz: In Woche 1 konnten sie sich knapp mit 16:13 gegen die Enthroners durchsetzen, ehe sie in Woche 2 mit 14:17 gegen die Vienna Vikings unterlagen. Die Graz Giants hingegen mussten zum Saisonauftakt zwei knappe Niederlagen hinnehmen. Sowohl gegen die Black Panthers (21:24) als auch gegen die Vienna Knights (18:20) blieb man am Ende knapp unterlegen. Nun wollen die Giants vor heimischem Publikum die Trendwende einleiten.

Giants wollen endlich siegen

Head Coach Stefan Pokorny blickt optimistisch auf die Partie: „Wir freuen uns sehr darauf, wieder in Eggenberg vor dem eigenen Publikum spielen zu können. Mit den Salzburg Ducks treffen wir auf ein hungriges Team, welches sich weiter gesteigert hat und uns bestimmt nichts schenken wird. In den letzten zwei Spielen wurde viel Lehrgeld von uns bezahlt, nun liegt es an uns, die Anzahl der eigenen Fehler zu reduzieren.“ Auch rund um das Spiel wird einiges geboten: Am Vorplatz erwartet die Fans ein Giants-Flohmarkt mit Restposten von altem Merch sowie original „Match Worn“ Jerseys. Zusätzlich gibt es einen Bastelstand, bei dem sich große und kleine Giants- Fans kreativ austoben können.