Graz wird zur veganen Entdeckungsreise: Acht Lokale in einem Tag testen

Am 18. April lädt die „Mon à Mur Vegan-Tour“ in Graz dazu ein, die Stadt kulinarisch auf eigene Faust zu erkunden. Acht ausgewählte Lokale, kleine Kostproben und neue Food-Hotspots stehen im Mittelpunkt.

Am Samstag, 18. April 2026, verwandelt sich Graz in ein Genussgebiet für alle, die pflanzliche Küche entdecken möchten. Die „Mon à Mur Vegan-Tour“ von Gusto Guerrilla führt Teilnehmende quer durch die Stadt, allerdings ohne Guide und feste Route. Stattdessen gilt: selbst losziehen, selbst wählen, selbst probieren. Zwischen 11 und 18 Uhr können acht ausgewählte „veganfriendly“ Lokale besucht werden, die über ein Ticket-System zugänglich sind.

Acht Lokale, acht Kostproben, ein Erlebnis

Nach dem Ticketkauf erhalten Teilnehmer ein Einlassband und eine Übersicht der teilnehmenden Stationen. Die konkreten Lokale werden erst wenige Tage vor der Tour bekannt gegeben, als ein bewusst gesetztes Überraschungselement. Ausgesucht wurden diese von der Grazer Influencerin „juliesfooddesign„. In jedem Lokal wartet eine kleine Kostprobe, oft mit Signature-Dishes oder besonders beliebten Gerichten des Hauses.

Eigenständig unterwegs durch die Stadt

Die Tour ist bewusst als selbstständiges Format konzipiert: Es gibt keine geführte Gruppe, sondern freie Zeiteinteilung und individuelle Routenplanung. Die Teilnehmenden entscheiden selbst, wann sie welches Lokal besuchen. Die Idee stammt ursprünglich aus Wien, wird aber seit einigen Jahren auch in Graz umgesetzt. 2026 gibt es dort erstmals gleich vier verschiedene Touren – darunter eine rein vegane und eine „All around the world“-Edition.

Genuss mit Konzept

Hinter dem Format steht die Idee, lokale Gastronomie niedrigschwellig erlebbar zu machen und neue Lieblingslokale zu entdecken. Unter dem Motto „gut für den Gaumen, gut für den Planeten“ rückt die Tour bewusst nachhaltige Küche in den Fokus. Für 59 Euro pro Person bietet die Tour einen kompakten Überblick über die Grazer Gastro-Szene und die Chance, an einem Tag gleich mehrere kulinarische Perspektiven der Stadt kennenzulernen.