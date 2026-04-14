Schneller zur Operation: Kooperation entlastet Wartelisten

Dr. Karlheinz Kornhäusl, Gesundheitslandesrat: „Ich will, dass die Steirerinnen und Steirer rascher zu Terminen und schneller zur Behandlung kommen, daher gehen wir neue Wege in der Gesundheitsversorgung. Diese einzigartige Kooperation zeigt einmal mehr, dass wir durch neue Kooperationsformen eine bessere und schnellere Versorgung der Bevölkerung im Zukunftsland Steiermark erreichen können.“

Mag. Oliver Szmej, MBA MSc, Gesamtleiter Barmherzige Brüder Graz: Die heute vorgestellte Kooperation zwischen zwei Krankenhausträgern im Bereich der Urologie stellt einen wichtigen und innovativen Schritt für die Gesundheitsversorgung dar. Die hier praktizierte Zusammenarbeit – Patienten werden pflegerisch und anästhesiologisch von den BHB und fachärztlich vom Univ. Klinikum betreut – ist einzigartig in der Gesundheitslandschaft und ist Ausdruck des oft zitierten „Steirischen Wegs der Zusammenarbeit“, in welchem der Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt wird. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Personen, die daran beteiligt waren, dieses Projekt umzusetzen, unseren Partnern bei der KAGes, dem Gesundheitsfonds und auch meinem Kolleginne und Kollegen im Haus.

Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark, Vorstandsvorsitzender KAGes: „Diese Kooperation zeigt, wie Gesundheitsversorgung heute weiterentwickelt werden muss: durch Zusammenarbeit, durch die Bündelung vorhandener Kompetenzen und mit einem klaren Fokus auf den Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Wenn dadurch Wartezeiten sinken und Menschen rascher operiert werden können, dann ist das der richtige Weg. Die Zusammenarbeit mit den Barmherzigen Brüdern ist dafür ein starkes Beispiel und fügt sich in eine Reihe neuer Kooperationsmodelle ein, mit denen die KAGes gemeinsam mit Partnern Versorgung neu organisiert – von standort- und trägerübergreifenden Lösungen bis hin zu weiteren geplanten Strukturmodellen.

Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA, Vorstand für Finanzen und Technik KAGes: „Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem LKH-Univ. Klinikum Graz und dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz gelingt es, Versorgungskapazitäten gezielt zu erweitern und gleichzeitig die Abläufe für Patientinnen und Patienten spürbar zu verbessern. Dass dieses Modell bereits erfolgreich umgesetzt wird und im aktuellen RSG St-2030 abgebildet ist, unterstreicht seinen strategischen Wert. Für uns ist das ein Beispiel dafür, wie Kooperationen im Gesundheitswesen nicht nur organisatorisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich und strukturell zukunftsweisend gestaltet werden können.“

Univ.-Prof. Dr. Sascha Ahyai, Vorstand der Universitätsklinik für Urologie am LKH-Univ. Klinikum Graz: „Im Rahmen dieser einzigartigen Kooperation können – ergänzend zum Uniklinikum Graz – nun auch im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder urologische Eingriffe durchgeführt werden. Das Spektrum reicht von niederschwelligen Eingriffen bis hin zu komplexen, roboterassistierten Operationen. Durch die Nutzung vorhandener OP-Ressourcen in Kombination mit der hohen fachlichen Expertise des LKH-Univ. Klinikum Graz profitieren Patient*innen von einer rascheren und bedarfsgerechten urologischen Versorgung in der Steiermark.“