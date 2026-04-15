Elf Entenküken gerettet – obwohl die Mama nicht recht wollte

In Seiersberg kam es am Dienstag zu einem tierischen Einsatz: Eine Ente mit elf Küken hatte sich dort in den Löschteich verirrt – wo die Überlebenschancen gering waren.

Beim Löschteich der Shoppingcity Seiersberg saß eine Stockente mit elf Küken fest. Das Problem: Die Tiere hatten in dem Teich nicht ausreichend Nahrung zur Verfügung und somit geringe Überlebenschancen. Die Tierhilfe Steiermark wurde alarmiert und nach Abstimmung mit dem Verein für Kleine Wildtiere in Not wurde rasch entschieden: Die Tiere müssen raus.

Entenmama wollte nicht

Einfach war das aber nicht. Die Küken konnten zwar noch nicht fliegen, doch ihre Mutter wich den Helfern immer wieder aus. Ein erster Fangversuch mit Kescher scheiterte. „Die Ente flüchtete ins Wasser, die Küken folgten ihr und versteckten sich längere Zeit in schwer zugänglichen Bereichen“, schildert die Tierhilfe die herausfordernde Situation. Ein Betreten des Teichs war wegen der Tiefe nicht möglich.

©Tierhilfe Steiermark Die Tierhilfe Steiermark wurde alarmiert und … ©Tierhilfe Steiermark … rückte sofort zur Entenrettung aus.

Viel Geduld nötig

Die Helfer mussten also einige Geduld beweisen. Doch schließlich gelang es ihnen, die Tiere gezielt in einen kontrollierbaren Bereich zu lenken. Mit improvisierten Barrieren wurde ihnen der Weg vorgegeben. Dann der entscheidende Moment: Zuerst schwammen die Küken in die vorbereitete Sicherung, kurz darauf folgte auch die Mutter. Alle Tiere konnten unverletzt geborgen werden. Für die kleine Entenfamilie geht es jetzt an einen besseren Ort. Sie sollen in einem geeigneten Lebensraum wieder ausgewildert werden.

Kein Einzelfall

Ein derartiger Einsatz ist kein Einzelfall, wie die Tierhilfe Steiermark abschließend erklärt: „Gerade bei Gewässern im städtischen Umfeld kommt es immer wieder vor, dass Enten zwar brüten, die Bedingungen für die Aufzucht der Küken aber nicht ausreichen. In solchen Fällen ist ein rasches und abgestimmtes Handeln entscheidend.“