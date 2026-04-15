Live aus der Grazer Herz-Jesu-Kirche: Drei süße Falken-Küken geschlüpft

Hoch über den Dächern von Graz spielt sich derzeit ein kleines Naturwunder ab: Im Turm der Herz-Jesu-Kirche sind drei Wanderfalken-Küken geschlüpft, beobachtet von tausenden Menschen per Webcam.

Es sind Momente, die berühren und fesseln zugleich: Am Turm der Grazer Herz-Jesu-Kirche hat der Frühling Einzug gehalten und das im wahrsten Sinne des Wortes. Drei kleine Wanderfalken haben bereits das Licht der Welt erblickt und sorgen seither für große Begeisterung. Per Webcam können Naturfreunde rund um die Uhr einen Blick in das Nest werfen. Was sich dort abspielt, wirkt fast wie ein leiser Gegenpol zum hektischen Alltag: vorsichtige Bewegungen, zarte Laute und das unermüdliche Kümmern der Eltern um ihren Nachwuchs. Ein viertes Küken wird in Kürze erwartet und könnte das Familienglück komplett machen.

Von Drama zur Hoffnung

Die aktuelle Brutsaison hat für viele Beobachter eine besondere Bedeutung. Noch im Vorjahr sorgte das Schicksal der Falkenfamilie für große Betroffenheit. Ein Elterntier verschwand plötzlich, die Aufzucht der Jungtiere stand auf der Kippe, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Heuer scheint sich das Blatt zu wenden. Ein neues Falkenpaar hat das Nest übernommen und kümmert sich nun um den Nachwuchs. Die Entwicklung wird mit Spannung verfolgt und lässt viele auf ein gutes Ende hoffen.

Tausende schauen live zu

Das Interesse an den gefiederten Bewohnern ist enorm. Tausende Menschen aus ganz Österreich verfolgen das Geschehen im Livestream. Für viele ist der Blick ins Nest längst Teil des Alltags geworden. Wer die Tiere nicht nur digital erleben möchte, hat auch vor Ort die Möglichkeit dazu: Mit etwas Glück lassen sich die Falken rund um die Kirche beim Fliegen und Jagen beobachten.