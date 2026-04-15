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/ ©Fotomontage Canva / ÖRK
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall mit einem Auto und einem E-Scooter Fahrer, der am Boden liegt.
Laut bisherigen Erkenntnissen übersah der Autofahrer eine entgegenkommende E-Scooter-Lenkerin.
Graz
15/04/2026
Frau verletzt

Unfall in der Volksgartenstraße: E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit Auto

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter hat am Mittwochfrüh im Kreuzungsbereich Volksgartenstraße/Afritschgasse eine Verletzte gefordert. Die Lenkerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(180 Wörter)

Im morgendlichen Berufsverkehr kam es am Mittwoch in Graz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 6 Uhr im Kreuzungsbereich Volksgartenstraße und Afritschgasse. Ein 51-jähriger Auto-Lenker war stadteinwärts unterwegs und wollte nach links abbiegen. Nachdem er zunächst den Gegenverkehr passieren ließ, setzte er seinen Abbiegevorgang fort.

E-Scooter übersehen

Dabei dürfte es zum entscheidenden Moment gekommen sein: Laut bisherigen Erkenntnissen übersah der Autofahrer eine entgegenkommende E-Scooter-Lenkerin. Die 37-Jährige war ebenfalls auf der Volksgartenstraße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus queren. Trotz eines Ausweichversuchs konnte sie eine Kollision nicht mehr verhindern. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto im Bereich des rechten Hinterrades.

Frau verletzt ins Spital gebracht

Durch den Aufprall wurde die E-Scooter-Fahrerin zu Boden geschleudert. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht. Ein Alkotest bei beiden Beteiligten verlief negativ. An Fahrzeug und Scooter entstand Sachschaden. Während das Auto noch selbstständig entfernt werden konnte, wurde der E-Scooter vor Ort gesichert.

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