„Graz blüht auf“: Grüne streben zweite Halbzeit mit der KPÖ an

Vor der GR-Wahl in Graz zeigen neue Umfragedaten klare Kräfteverhältnisse. Während die KPÖ führt, setzen die Grünen mit „Graz blüht auf“ auf ihre Bilanz und werben für eine zweite Amtszeit, um den eingeschlagenen Kurs fortzusetze.

Die aktuelle Sonntagsfrage zur Grazer Gemeinderatswahl zeigt ein differenziertes Bild der politischen Stimmung. Die KPÖ liegt mit rund 33 Prozent deutlich vorne. Dahinter folgen FPÖ (rund 18 Prozent) und ÖVP (etwa 16 Prozent). Die Grünen erreichen laut der gewichteten Erhebung etwa 14 Prozent und positionieren sich damit weiterhin als zentrale Kraft im politischen Mittelfeld. SPÖ und NEOS liegen jeweils im Bereich von rund 9 Prozent. Die Daten basieren auf einer Stichprobe von rund 600 Befragten und wurden unter Einbeziehung der Wahlergebnisse von 2021 gewichtet. Die statistische Schwankungsbreite liegt, je nach Partei, zwischen etwa zwei und vier Prozentpunkten.

©perwein.eu Im Rahmen der Pressekonferenz wurde auch das Bilanzmagazin „Guten Morgen Graz“ präsentiert.

Grüne setzen auf Kontinuität und zweite Amtszeit

Trotz der veränderten politischen Kräfteverhältnisse treten die Grünen mit einem klaren Ziel an: die Fortsetzung ihres Regierungskurses. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner spricht bewusst von einer „zweiten Halbzeit“. „Von Grau zu Grün: Wir haben in diesen vier Jahren angepackt und für die ganze Stadt ordentlich was weitergebracht. Graz ist grüner, lebendiger und gerechter geworden und das spüren die Menschen jeden Tag“, so Schwentner. Die Partei setzt dabei auf eine Kombination aus Bilanz und Zukunftsprogramm. Mit der Kampagne „Graz blüht auf“ wird die bisherige Regierungsarbeit offensiv dargestellt, verbunden mit dem Anspruch, begonnene Projekte weiterzuführen.

Die Grünen verweisen auf eine Reihe messbarer Veränderungen in der Stadtentwicklung: über 3.300 neu gepflanzte Bäume

14 neue Parks in verschiedenen Bezirken

rund 12 Hektar Blühwiesen

Entsiegelung und Umgestaltung von mehr als 100 Straßen und Plätzen

So sollen diese Maßnahmen nur das Stadtklima verbessern, sondern auch die Lebensqualität im Alltag erhöhen.

Parallel dazu wurde die Mobilität neu organisiert: Ausbau von Geh- und Radwegen

neue Straßenbahnprojekte wie die Neutorlinie

zusätzliche Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr

Schwentner betont dabei den langfristigen Ansatz: „Vor fünf Jahren haben wir gesagt: Graz soll lebenswerter, grüner und gerechter werden. Heute können wir sagen: Graz ist aufgeblüht, weil wir endlich angegangen sind, was jahrelang liegen geblieben ist.“

Positive Entwicklung wird auch in Studien sichtbar

Die Wahrnehmung der Stadtentwicklung hat sich laut aktuellen Befragungen verbessert. Immer mehr Menschen sehen Graz in einer positiven Entwicklung, während der Anteil jener, die „keine Veränderung“ wahrnehmen, deutlich gesunken ist. Gleichzeitig zeigen die Daten, dass zentrale Themen wie Grünraum, Lebensqualität und wirtschaftliche Entwicklung für die Bevölkerung besonders wichtig sind. Zustimmungswerte von über 80 Prozent unterstreichen diese Prioritäten. Damit treffen die Schwerpunkte der grünen Politik genau jene Bereiche, die für viele Grazer im Alltag entscheidend sind.

Zusammenarbeit als politisches Modell

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Zusammenarbeit innerhalb der Stadtregierung. Schwentner hebt das konstruktive Verhältnis zu KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr hervor. Konflikte seien intern gelöst worden, nach außen habe man gemeinsam gearbeitet. Diese Form der Kooperation gilt als Grundlage für die bisherige Umsetzung vieler Projekte und soll auch in Zukunft fortgeführt werden. Unterstützung kommt dabei auch aus Teilen der Wirtschaft. Unternehmer wie Florian Weitzer oder Scherbe-Chef Tomaz Moschitz verweisen darauf, dass moderne Städte international verstärkt auf Lebensqualität, nachhaltige Mobilität und attraktive öffentliche Räume setzen.

Offene Projekte und realistische Perspektiven

Gleichzeitig räumen die Grünen ein, dass nicht alle Vorhaben im geplanten Tempo umgesetzt werden konnten. Einzelne Projekte mussten verschoben werden, auch aufgrund budgetärer Rahmenbedingungen. Schwentner spricht deshalb bewusst von einer „Halbzeitbilanz“. Viele Maßnahmen seien gestartet, aber noch nicht abgeschlossen.

Wahl als Richtungsentscheidung

Die kommende Gemeinderatswahl wird damit zur Entscheidung über den weiteren Kurs der Stadt. Die Grünen setzen darauf, dass ihre Bilanz überzeugt und dass die begonnenen Veränderungen fortgeführt werden können. Der Fokus liegt klar auf langfristigen Entwicklungen: Klimafitness, Lebensqualität und soziale Ausgewogenheit. Oder, wie es Schwentner formuliert: „Jetzt geht es darum, diesen Weg mutig weiterzugehen, für eine Stadt, in der sich alle zuhause fühlen.“