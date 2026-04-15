Graz Gemeinderatswahl: NEOS holen Unternehmerin auf Listenplatz zwei

Die NEOS setzen im Grazer Wahlkampf verstärkt auf Wirtschaftskompetenz: Mit Unternehmerin Verena Garber auf Listenplatz zwei wollen sie Wachstum, Innovation und bessere Rahmenbedingungen für Betriebe vorantreiben.

Die NEOS haben ihre personelle Aufstellung für die Gemeinderatswahl am 28. Juni in Graz weiter konkretisiert: Mit Verena Garber wurde eine Unternehmerin auf Listenplatz zwei präsentiert, die den wirtschaftspolitischen Schwerpunkt der Partei unterstreichen soll. Für Spitzenkandidat Philipp Pointner ist die strategische Ausrichtung klar: „Graz braucht endlich wieder Wachstum, Innovation und Unternehmergeist.“ Mit Garber gehe eine Kandidatin ins Rennen, die die Herausforderungen des Standorts aus eigener Erfahrung kenne.

Fokus auf Standort und Innenstadt

Ein zentrales Anliegen der NEOS ist die wirtschaftliche Belebung der Stadt, insbesondere der Innenstadt. Garber sieht hier dringenden Handlungsbedarf: „Die Innenstadt soll nicht nur funktionieren, sie soll wieder ein Erlebnisraum werden – für Kundinnen, Familien und Unternehmerinnen gleichermaßen“, betont sie. Neben Aufenthaltsqualität und Attraktivität gehe es vor allem darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Unternehmen wieder stärker in die Stadt bringen und wirtschaftliche Dynamik fördern. Das erklärte Ziel ist ambitioniert: „Graz soll zum besten Wirtschaftsstandort Österreichs werden“, so Garber.

Bürokratieabbau und schnellere Verfahren

Ein wesentlicher Kritikpunkt der NEOS betrifft langwierige Genehmigungsverfahren. Unternehmen müssten oft Monate auf Entscheidungen warten, in Umstand, der Investitionen bremse. Die Partei fordert daher konkrete Maßnahmen: Eine Genehmigungsfiktion, bei der Anträge nach Ablauf einer Frist automatisch als genehmigt gelten, ein transparentes digitales Dashboard und das Unternehmen jederzeit Einblick in den Stand ihrer Verfahren gibt. „Unternehmen dürfen nicht monatelang auf Entscheidungen warten“, stellt Garber klar.

Vereinbarkeit als wirtschaftlicher Faktor

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für Garber ist dieses Thema eng mit wirtschaftlicher Entwicklung verknüpft: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist kein Frauenthema, sondern ein Wirtschaftsthema“, erklärt sie. Die NEOS schlagen ein überbetriebliches Modell für Kinderbetreuung vor. Mehrere Unternehmen sollen gemeinsam Angebote wie Betriebskindergärten oder Tagesbetreuung organisieren können. Ziel ist es, mehr Fachkräfte zu gewinnen und insbesondere Frauen bessere Chancen im Berufsleben zu ermöglichen.