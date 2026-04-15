Nachtarbeiten bei Eisenbahn-Unterführung: Verkehrsbehinderungen in Graz

Im Bereich Peter-Tunner-Gasse und Lastenstraße kommt es in den kommenden Wochen zu Nachtarbeiten. Grund sind Straßenbauarbeiten rund um die neue Unterführung.

Im Zuge der Bauarbeiten für die Unterführung der Eisenbahnbrücke in der Peter-Tunner-Gasse stehen in Graz weitere Maßnahmen im Straßenbereich an. Besonders betroffen ist der Kreuzungsbereich mit der Lastenstraße, wo in mehreren Etappen auch nachts gearbeitet wird. Von 20. bis 23. April 2026 sind Abtrags- und Unterbauarbeiten geplant. Dabei wird unter anderem der bestehende Asphalt entfernt und der Straßenuntergrund erneuert. In einer zweiten Phase, von 27. bis 30. April, erfolgen Asphaltierungsarbeiten, bei denen neue Fahrbahnschichten aufgebracht werden.

Lärm und Verkehranhaltungen

Während der Bauarbeiten kann es zu temporären Verkehrsanhaltungen kommen. Vor allem in den Nachtstunden ist zudem mit erhöhter Lärmentwicklung zu rechnen. Die Arbeiten werden bewusst in die Nacht verlegt, um den Verkehr tagsüber möglichst wenig zu beeinträchtigen. Durch das geringere Verkehrsaufkommen können die Maßnahmen effizienter durchgeführt werden. Anrainerinnen und Anrainer werden laut Stadt gesondert von der ausführenden Baufirma informiert.