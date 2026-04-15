Graz spart: Große Projekte verschoben, Fokus auf Pflichtaufgaben

Die Stadt Graz richtet ihre Investitionspolitik angesichts einer schwierigen budgetären Lage neu aus. Hintergrund sind ein erwarteter negativer Wirtschaftstrend sowie internationale Unsicherheiten, die sich laut Stadt auch auf kommunale Finanzen auswirken. Investitionen sollen daher künftig vor allem in Bereiche fließen, zu denen rechtliche oder vertragliche Verpflichtungen bestehen. Als Gründe werden unter anderem steigende Energiepreise, eine Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik in Europa sowie aktuelle Prognosen von Wirtschaftsforschungsinstituten genannt, die von einer gedämpften Entwicklung ausgehen. Auch internationale Konflikte werden als zusätzlicher Unsicherheitsfaktor angeführt.

Größere Projekte werden verschoben

Im Gemeinderat im Mai sollen voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro beschlossen werden. Diese betreffen laut Stadt vor allem Projekte, die ohnehin verpflichtend umzusetzen sind. Gleichzeitig werden größere Vorhaben zeitlich verschoben, um die langfristige finanzielle Stabilität der Stadt abzusichern. Betroffen sind dabei unter anderem Projekte im Bereich der Feuerwehr, der Geh- und Radwege sowie der Grundstücksvorsorge.

Mehrere Schulbauprojekte vorerst aufs Eis gelegt

Besonders deutlich fällt die Verschiebung im Bildungsbereich aus: Mehrere Schulbauprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 113 Millionen Euro werden vorerst zurückgestellt, darunter Vorhaben in Renner, Straßgang, Algersdorf sowie bei den Volksschulen Bertha von Suttner und den Mittelschulen Albert Schweitzer. Die Stadt verweist darauf, dass ähnliche Maßnahmen auch in anderen Städten gesetzt werden. Als Beispiel wird etwa Wien genannt, wo ebenfalls Schulbauprojekte vorübergehend gestoppt wurden.

Finazstadtrat Eber: Größere Projekte müssen finanziell tragfähig bleiben

Finanzstadtrat Manfred Eber betont, dass weiterhin in notwendige Bereiche investiert werde. Gleichzeitig müsse darauf geachtet werden, dass größere Projekte finanziell tragfähig bleiben und die Versorgung der Bevölkerung gesichert sei. Kritik richtet die Stadt zudem an den Bund. Die aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen würden Städte und Gemeinden zusätzlich belasten. Insbesondere Steuerreformen ohne Gegenfinanzierung sowie offene Fragen im Finanzausgleich würden den Druck auf kommunale Budgets erhöhen.

©Foto Fischer Finanzstadtrat Manfred Eber: „Wir investieren weiterhin dort, wo es notwendig ist und wo Verpflichtungen bestehen. Gleichzeitig achten wir darauf, dass große Projekte solide finanzierbar bleiben. Für die Bevölkerung ist die Versorgung in allen Bereichen gesichert.“

Hohensinner: „Chaos statt Planbarkeit – Koalition spart bei Kindern und Zukunft“

Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner übt scharfe Kritik an der Entscheidung der Stadt, mehrere bereits geplante Schulbauprojekte zu verschieben. Er wirft der Stadtregierung mangelnde Planbarkeit vor und bezeichnet das Vorgehen als chaotisch. Zwar sei Sparen grundsätzlich notwendig, jedoch werde aus seiner Sicht an der falschen Stelle angesetzt. Einsparungen dürften nicht zulasten des Bildungsbereichs gehen, während andere Projekte weiterhin umgesetzt würden. Zudem warnt Hohensinner vor konkreten Folgen der Verschiebungen. Bereits beschlossene Maßnahmen wie Übergangslösungen könnten unnötige Mehrkosten verursachen, und durch Verzögerungen würden Bauprojekte insgesamt teurer. Auch bereits geplante Synergien bei Bauvorhaben gingen verloren. Besonders kritisch sieht er die Situation bei den Mittelschulen: Schon jetzt gebe es knappe Kapazitäten, weitere Verzögerungen könnten langfristig zu einem Mangel an Schulplätzen führen.