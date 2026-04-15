Vorsicht Fake-Anrufe: Betrüger geben sich als Energie Graz aus

Die Energie Graz warnt vor einer derzeit auftretenden Betrugsform, bei der sich unbekannte Personen telefonisch als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Unternehmens ausgeben. Ziel dieser Anrufe ist es, an persönliche Daten von Kundinnen und Kunden zu gelangen. Dabei werden laut Unternehmen unter anderem Kunden- oder Anlagennummern sowie Bankdaten wie die IBAN abgefragt.

„Keine persönlichen Daten weitergeben“

Die Energie Graz stellt klar, dass derartige Telefonanrufe nicht von ihrem Unternehmen stammen und ausdrücklich nicht durchgeführt werden. Kundinnen und Kunden werden daher aufgefordert, keine sensiblen Informationen am Telefon weiterzugeben. Dazu zählen insbesondere personenbezogene Daten sowie Kontoinformationen. Wer entsprechende Anrufe erhält oder bereits betroffen war, kann sich an das Kundenservice der Energie Graz wenden. Dieses ist unter der Telefonnummer 0316/8057-1857 täglich von 7 bis 18 Uhr erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten oder in dringenden Fällen wird geraten, die Polizei zu kontaktieren.