Unfall beim Grazer Ostbahnhof: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

Gegen 14.40 Uhr lenkte ein 35-jähriger eine Straßenbahn auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in nördliche Fahrtrichtung. Nachdem er den fahrplanmäßigen Halt an der Station „Ostbahnhof“ beendet hatte, setzte er seine Fahrt fort. Die für ihn geltende Ampel habe bei der Überquerung der Kreuzung mit der Fröhlichgasse „Frei“ signalisiert. Zeitgleich beabsichtigte eine 87-jährige Fußgängerin, den dortigen Fußgängerübergang in Richtung Osten zu überqueren. „Den Ermittlungen zufolge habe die Fußgängerampel für sie zu diesem Zeitpunkt Rotlicht gezeigt. Da die Fahrzeuge auf der Fahrbahn vor der Haltelinie standen, dürfte die Frau den Fußgängerübergang betreten haben. Der Straßenbahnlenker habe die Fußgängerin wahrgenommen, sofort eine Bremsung eingeleitet und durch Betätigen des Warnsignals versucht, auf sich aufmerksam zu machen“, berichtet die Polizei.

Straßenbahn kollidiert mit Fußgängerin

Obwohl die 87-Jährige den Fußgängerübergang bereits fast vollständig überquert hatte, kam es zur Kollision zwischen der rechten Frontseite der Straßenbahn und der rechten Körperhälfte der Frau. Die Seniorin kam zu Sturz und zog sich beim Abstützen mit der linken Hand eine schwere Verletzung am Handgelenk zu. Sanitäter des Roten Kreuzes führten die Erstversorgung an der Unfallstelle durch und brachten die Verletzte anschließend zur ambulanten Behandlung in das LKH Graz. Eine Atemalkoholuntersuchung beim Straßenbahnlenker verlief negativ.