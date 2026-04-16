Stadtteilpark Daungasse: Startschuss für 2-Millionen-Euro-Projekt

In der Daungasse im Stadtteil Eggenlend (Smart City) wird ein neuer öffentlicher Park entwickelt. Für die Umsetzung wurden im Gemeinderat rund 2 Millionen Euro bereitgestellt und budgetär abgesichert. Die rund 11.500 Quadratmeter große Fläche ist bereits im Flächenwidmungsplan als öffentliche Parkanlage vorgesehen. Im Zentrum des Projekts steht ein umfassender Beteiligungsprozess. Ein nun vorliegendes Konzept legt fest, wie Anrainerinnen und Anrainer sowie unterschiedliche Zielgruppen in die Planung eingebunden werden sollen.

Beteiligungsprozess startet im Mai

Der Start der Beteiligung ist für Mai 2026 vorgesehen, mit einem ersten Bürger:innendialog direkt auf der künftigen Parkfläche. Geplant sind darüber hinaus Workshops mit Jugendlichen, Stadtteilspaziergänge sowie Austauschformate mit Studierenden und lokalen Einrichtungen. Ziel ist es, unterschiedliche Perspektiven frühzeitig in die Gestaltung einfließen zu lassen. Die eingebrachte Rückmeldungen sollen geprüft und in die weiteren Planungsschritte aufgenommen werden.

Finale Planung erfolgt im dritten Quartal 2026

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner verweist darauf, dass in den vergangenen Jahren bereits mehrere neue Grünanlagen in Graz entstanden seien. Der neue Park in der Daungasse sei ein weiterer wichtiger Baustein in einem dicht bebauten Gebiet. Ein Park funktioniere vor allem dann gut, wenn er an den Bedürfnissen der künftigen Nutzerinnen und Nutzer orientiert sei, so Schwentner. Während zentrale Rahmenbedingungen wie der Erhalt bestehender Bäume und eine geplante Geh- und Radverbindung bereits festgelegt sind, bleibt die konkrete Ausgestaltung der Anlage offen. Bereiche wie Spiel- und Bewegungsangebote oder Bepflanzung sollen im Zuge des Beteiligungsprozesses erarbeitet werden. Die Ergebnisse der Beteiligung sollen im Juni 2026 im Bezirksrat präsentiert werden. Die finale Planung ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.