Nächtlicher Firmenbrand in Graz – drei Arbeiter verletzt

In einem Grazer Produktionsbetrieb brach in der Nacht auf Donnerstag ein Brand aus. Drei Mitarbeiter mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 3.30 Uhr in der Nacht auf den 16. April wurde die Polizei zu einem Brand in einem Grazer Produktionsbetrieb gerufen. Beim Eintreffen der Streife befanden sich bereits mehrere Arbeiter im Freien. „Drei von ihnen wiesen Symptome wie Husten, Atemnot und Schwindel auf“, schildert die Polizei die Situation. Laut ersten Ermittlungen dürfte es wegen eines technischen Defekts zu einem Austritt von flüssigem Stahl gekommen sein. Dieser soll in Kontakt mit brennbaren Materialien geraten sein und so zum Brand geführt haben.

Drei Arbeiter im Krankenhaus

Die Arbeiter konnten das Feuer eigenständig löschen. Sanitäter des Roten Kreuzes übernahmen die Erstversorgung und brachten die drei Betroffenen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das LKH Graz. Eine Löschgruppe der Feuerwehr führte am Einsatzort Kontrolltätigkeiten durch. „Ein Fremdverschulden konnte vorerst nicht festgestellt werden“, heißt es abschließend seitens der Polizei.