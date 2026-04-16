Aus und vorbei: Graz verpasst Viertelfinale der Meisterliga

Nach der Auswärtsniederlage geht es für die HSG Holding Graz nicht ins Viertelfinale der HLA Meisterliga. Am kmommenden Samstag geht es jedoch um wichtige Punkte für das untere Play-off.

Eine Auswärtsniederlage und die Ergebnisse zwischen Lipizzanerheimat und Hard sowie Fivers gegen Krems haben die Chancen der Grazer auf das letzte Viertelfinalticket zunichtegemacht. Damit geht es am kommenden Samstag im Grunddurchgang der HLA Meisterliga ein letztes Mal zur Sache. Vor heimischem Publikum trifft die HSG Holding Graz auf Tabellenführer roomz JAGS Vöslau, um wichtige Punkte zu sammeln. Anfang Mai findet dann das Abstiegs-Play-off statt.

HSG Holding Graz kämpft: „Jeder Punkt kann am Ende entscheidend sein“

„Vöslau ist seit sieben Duellen ungeschlagen, sie sind aktuell das stärkste Team in der Liga. Wir stellen uns auf eine schwere Partie ein, bei der wir deutlich besser als in Bregenz auftreten müssen“, so HSG Holding Graz Kapitän Thomas Eichberger. Nichtsdestotrotz stellt man sich dem Kampf und möchte zum Abschluss und vor der Punkteteilung für das untere Play-off noch einmal punkten. „Für uns zählt jeder Punkt. Die Liga ist extrem ausgeglichen, und jeder Punkt kann am Ende entscheidend sein, sei es für die Tabellenplatzierung oder den Klassenerhalt. Wir wollen am Samstag noch einmal ein anderes Gesicht zeigen und den Grunddurchgang mit einem Sieg abschließen“, betont HSG Holding Graz Spieler Matic Kotar.