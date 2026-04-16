Nach 9 Jahren Pause: Großer Lagerabverkauf kommt zurück nach Graz

Der große Lagerabverkauf fand bereits in Graz, Wien und München (Deutschland) statt. Nach längerer Pause kommt er wieder zurück: Das Comeback erfolgt am 24. und 25. April in der Halle A der Messe Graz. Von jeweils 10 bis 18 Uhr können Besucher bekannte Marken wie Vans oder Nike erwerben. „Wir freuen uns riesig, nach einigen Jahren Pause endlich wieder einen großen Lagerabverkauf für unsere Kundinnen und Kunden auf die Beine zu stellen“, Jonas Pernitz verantwortlicher Team Manager im Event Marketing bei Blue Tomato.

©Blue Tomato Am 24. April findet der Lagerabverkauf von Blue Tomato in Graz statt.

Anreise zur Messe Graz

Die Messe Graz ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto erreichbar. Bus- und Straßenbahnhaltestellen befinden sich direkt vor dem Gebäude und der Grazer Ostbahnhof liegt nur rund 400 Meter entfernt. Wer mit dem Auto anreist kann direkt in der Nähe parken.