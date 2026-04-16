Neuer Teamchef: Grazer Trainer soll Österreich zum Erfolg führen

Bald startet die Football-Europameisterschaft. Deshalb übernimmt ab sofort Stefan Pokorny das Herren-Nationalteam, um die Auswahl durch die Europameisterschaft 2026/27 zu begleiten. Der 39-Jährige, der aktuell als Head Coach der Graz Giants tätig ist, wird diese Funktion weiterhin parallel ausüben. Er zählt zu den erfahrensten und erfolgreichsten Trainern im heimischen Football.

Stefan Pokorny startete 2005 als Coach

Seine Coaching-Karriere begann 2005 bei den Danube Dragons, wo er über viele Jahre hinweg im Nachwuchsbereich sowie später auch im Herrenbereich tätig war. Pokorny erzielte als Head Coach der Danube Dragons von 2016 bis 2021 große Erfolge. In dieser Zeit wurde er 2018 zum AFL Coach of the Year gewählt. Nach einem Engagement im internationalen Football kehrte er Ende 2023 nach Österreich zurück. Seit August 2024 steht er als Head Coach an der Seitenlinie der Graz Giants und wurde in der vergangenen Saison erneut als AFL Coach of the Year ausgezeichnet.

Österreicher verteidigt Titel bei EM

Pokorny ist aktuell außerdem als Defensive Coordinator im U19-Nationalteam tätig. Zudem war er Teil des Trainerstabs, der bei der U20-Weltmeisterschaft 2024 in Kanada mit dem Gewinn der Bronzemedaille einen historischen Erfolg feiern konnte. „Es ist eine große Ehre, die Position als Head Coach des Herren-Nationalteams zu übernehmen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Spielern und Trainern auf höchstem Niveau weiterzuarbeiten und die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben“, betont er. Das Nationalteam startet im Oktober 2026 in die Europameisterschaft: Zunächst mit einem Auswärtsspiel in Belgien, gefolgt vom Heimspiel gegen die Türkei. Als Titelverteidiger geht Österreich mit klaren Ambitionen in den Bewerb und will auch diesmal wieder um Edelmetall kämpfen.