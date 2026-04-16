Gesundheitsnotstand in Graz ausgerufen: SPÖ schlägt Alarm

Termine zu bekommen wird immer schwieriger, dazu kommen hohe Kosten, wenn man eine anständige Behandlung will. Auch der Fachkräftemangel nimmt immer weiter zu, deshalb hat die SPÖ Graz den Notstand ausgerufen.

Es gibt immer weniger Kassenärzte und das bei einer wachsenen Bevökerung. Das bringt spürbare und zunehmend belastende Folgen für die Menschen in der Stadt. Deshalb hat die SPÖ Graz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz rund um Spitzenkandidatin Doris Kampus den Gesundheitsnotstand in Graz ausgerufen.

©SPÖ Graz „Wir haben einen echten Gesundheitsnotstand in Graz“ – Doris Kampus ist Spitzenkandidaten in Graz.

Lange Wartezeiten und hohe Kosten: Patienten müssen in Graz oft extra zahlen

Lange Wartezeiten, fehlende Termine und steigende Kosten prägen bereits den Alltag vieler Patienten. Die medizinische Versorgung droht damit immer stärker zur Frage der finanziellen Möglichkeiten zu werden. Die Situation in der steirischen Landeshauptstadt sei ernst und erfordert laut SPÖ rasches Handeln. Nur mehr 19 Prozent aller niedergelassenen Ärzte in Graz hätten einen Kassenvertrag und bei 81 Prozent müssen die Menschen schon extra zahlen. Bei den Fachärzten sei das Ganze noch schlimmer: Hier reicht bei 85 Prozent die E-Card nicht mehr aus und die Geldbörse entscheidet über Termin und Behandlung. Und die Zukunft soll noch schlechter werden: Fast die Hälfte der Ärzten in Graz geht in den nächsten 10 Jahren in Pension. Und eine ausreichende Nachbesetzung ist derzeit nicht absehbar.

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Gesundheitssystem in Graz: Kritik wird immer lauter

In diesem Zusammenhang wird auch Kritik an Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) laut. Zwar würden die zentralen Zuständigkeiten beim Land Steiermark und der Österreichischer Gesundheitskasse liegen, dennoch müsse die Stadt ihre Möglichkeiten konsequent nutzen und aktiv gegensteuern. „Wir haben einen echten Gesundheitsnotstand in Graz. Wenn bei 85 Prozent aller Fachärzte die E-Card nicht mehr ausreicht, wird Gesundheit zur Frage der Geldbörse. Diesen Zustand können und dürfen wir nicht akzeptieren“, betont Doris Kampus „Es passiert mir leider immer wieder, dass ich keine zeitgerechten Kassen-Facharztbehandlungen für meine Patientinnen und Patienten bekomme. Das ist in manchen Fällen, wie etwa bei Krebspatienten, eine echte Katastrophe. Man kann also durchaus von einem Gesundheitsnotstand in Graz sprechen“, erzählt Allgemeinmediziner Max Mairinger, Kassenarzt in Graz.

©Stadt Graz/Foto Fischer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer steht in der Kritik.

Bevölkerung soll eingebunden werden

Um die Dringlichkeit der Situation stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, plant die SPÖ Graz in den kommenden Wochen umfassende Informationsmaßnahmen. „Graz braucht jetzt entschlossenes Handeln und eine aktive Gesundheitspolitik, bevor sich die Versorgungslage weiter verschärft“, so Kampus.

Gesundheitssituation in Graz: Das wird gefordert Ein Gesundheitszentrum in jedem Grazer Bezirk

Moderne Einrichtungen, in denen Hausärzt:innen, Fachärzt:innen und therapeutische Angebote sowie Sozialarbeiter:innen gebündelt werden. Dadurch sollen sowohl Spitäler als auch der niedergelassene Bereich spürbar entlastet werden. Einrichtung eines stadteigenen Welcome Centers für Ärzt:innen Zielgerichtete Unterstützung bei der Ansiedelung in Graz: von der Ordinations- und Wohnungssuche über Kinderbetreuung bis hin zu Jobs für Partner:innen sowie Hilfe bei bürokratischen Abläufe



Behandlung bei Kassenärzten in Graz wird immer schwieriger

Für rund 345.000 Grazer wird es zunehmend unmöglich, eine Behandlung bei Kassenärzten zu erhalten. Besonder im Bereich der psychischen Gesundheit sei die Lage besonders kritisch: In ganz Graz stehen lediglich drei Kassenpsychiater zur Verfügung – das entspricht einem Arzt für rund 100.000 Menschen.

Gesundheit in Graz: Versorgungslücken in zentralen Fachbereichen Urologie: 7 Kassenärzte

Gynäkologie: 15 Kassenärzte

Orthopädie: 7 Kassenärzte

Innere Medizin: 14 Kassenärzte

Augenheilkunde: 14 Kassenärzte

Kinderheilkunde: 15 Kassenärzte

Dermatologie: 10 Kassenärzte

Psychiatrie: 3 Kassenärzte

HNO: 7 Kassenärzte (davon 6 kurz vor der Pension)

Pneumologie: kein einziger Arzt im Grazer Westen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 13:18 Uhr aktualisiert