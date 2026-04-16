Leseratten aufgepasst: Büchertausch im Augarten steht vor der Tür

Die Büchertauschbörse findet am kommenden Sonntag von 14 bis 18 Uhr statt. Viele kennen es: Die Bücher stauben im Regal vor sich hin. Jetzt können sie wieder zum Einsatz kommen – beim Tausch gegen neue Bücher. Jeder kann Bücher mitbringen und sie gegen beliebig viele andere tauschen. Auch wenn jemand keine Bücher hat, kann er trotzdem vorbeikommen. Die Bücher, die keinen neuen Besitzer finden, werden für den nächsten Büchertausch aufbewahrt, ein Teil wird gespendet.

Büchertauschaktion in Graz Wann? Sonntag, 19. April ab 14 Uhr Wo? Augarten beim Pavillion





