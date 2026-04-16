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/ ©Montage: Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Büchertauschbörse in Graz.
Im Augarten findet am Sonntag eine Büchertauschbörse statt.
Graz
16/04/2026
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#goodnews

Leseratten aufgepasst: Büchertausch im Augarten steht vor der Tür

Am Sonntagnachmittag ist es soweit: Lesefans können ihre staubigen Bücher gegen neue tauschen.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Die Büchertauschbörse findet am kommenden Sonntag von 14 bis 18 Uhr statt. Viele kennen es: Die Bücher stauben im Regal vor sich hin. Jetzt können sie wieder zum Einsatz kommen – beim Tausch gegen neue Bücher. Jeder kann Bücher mitbringen und sie gegen beliebig viele andere tauschen. Auch wenn jemand keine Bücher hat, kann er trotzdem vorbeikommen. Die Bücher, die keinen neuen Besitzer finden, werden für den nächsten Büchertausch aufbewahrt, ein Teil wird gespendet.

Büchertauschaktion in Graz

Wann?

Sonntag, 19. April ab 14 Uhr

Wo?

Augarten beim Pavillion



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