Vandalismus-Serie in Graz: 28 Autos beschädigt, Polizei sucht Zeugen

In Graz-St. Leonhard haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag 28 Autos beschädigt. Die Täter rissen Seitenspiegel ab und hinterließen hohen Schaden. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise.

Eine Spur der Verwüstung zieht sich durch mehrere Straßen im Grazer Bezirk St. Leonhard. Unbekannte Täter beschädigten in den frühen Morgenstunden zahlreiche parkende Fahrzeuge. Gegen 7 Uhr wurde die Polizei in die Obstgasse alarmiert. Vor Ort zeigte sich schnell das Ausmaß der Tat: Mehrere Fahrzeuge wiesen zerstörte Seitenspiegel auf.

28 Fahrzeuge betroffen

Die Ermittlungen ergaben, dass die Sachbeschädigungen nicht nur auf einen Straßenzug beschränkt waren. Auch in der Zwerggasse sowie in der Beethovenstraße wurden beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Insgesamt sind 28 Autos betroffen. Die Täter gingen gezielt vor und rissen die Seitenspiegel auf der Gehsteigseite ab oder beschädigten diese massiv. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch erheblich sein.

Tatzeit in der Nacht

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich die Tat zwischen 3 und 5 Uhr früh ereignet haben. In diesem Zeitraum waren die Täter offenbar ungestört unterwegs. Ob es sich um eine Einzelperson oder mehrere Beteiligte handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Plüddemanngasse unter der Telefonnummer 059 133/6591 entgegen.