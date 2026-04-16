Graz99ers legen los: Klarer Sieg zum Start in die Finalserie

Die Graz99ers starten eindrucksvoll in die Finalserie der ICE Hockey League: Mit einem klaren Heimsieg setzen sie ein erstes Ausrufezeichen. Bereits morgen wartet jedoch die nächste Herausforderung.

Im Auftaktspiel der Finalserie setzte sich das Team vor eigenem Publikum souverän mit 5:1 gegen den HC Pustertal durch.

Im Auftaktspiel der Finalserie setzte sich das Team vor eigenem Publikum souverän mit 5:1 gegen den HC Pustertal durch.

Die Moser Medical Graz99ers haben den ersten Schritt in Richtung Titel gemacht. Im Auftaktspiel der Finalserie setzte sich das Team vor eigenem Publikum souverän mit 5:1 gegen den HC Pustertal durch. Von Beginn an präsentierten sich die Grazer konzentriert und spielfreudig. Bereits im ersten Drittel legte das Team den Grundstein für den Erfolg und ging mit einer verdienten Führung in die Pause.

Haudum führt Graz zum Sieg

Matchwinner war einmal mehr Lukas Haudum. Der Teamspieler erzielte zwei Treffer und bereitete ein weiteres Tor vor. Gemeinsam mit Kevin Roy, der gleich drei Assists verbuchte, prägte er das Offensivspiel der Grazer entscheidend. Auch in der Defensive zeigte sich das Team stabil. Goalie Nicolas Wieser, der den verletzten Stammkeeper ersetzt, überzeugte mit einer starken Leistung und musste nur einmal hinter sich greifen.

Entscheidung im dritten Drittel

Nach einem zwischenzeitlichen Aufbäumen der Gäste sorgten die 99ers im Schlussabschnitt rasch für klare Verhältnisse. Ein frühes Tor im dritten Drittel nahm dem Gegner die Hoffnung auf eine Wende. Damit blieb der Heimsieg letztlich ungefährdet, ein wichtiger Auftakt in einer Serie, die über mehrere Spiele hinweg entschieden wird.