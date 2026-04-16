Nach Umbau und kurzer Zwangspause ist das Café Promenade im Grazer Stadtpark zurück. Gäste erwartet ein frischer Look und eine neue Speisekarte, das Traditionslokal startet auch mit weiteren Neuerungen.

Vor wenigen Tagen noch verschlossen, seit heute wieder geöffnet: Das Café Promenade im Grazer Stadtpark hat seine Türen nach dem Umbau wieder für Gäste geöffnet. Wie 5 Minuten berichtete, wurde das beliebte Kaffeehaus Ende März vorübergehend geschlossen, um Modernisierungsarbeiten durchzuführen. Die Wiedereröffnung war ursprünglich früher geplant, verzögerte sich jedoch leicht. Nun ist es so weit: Seit 16. April ist das Traditionslokal wieder in Betrieb.

Neuer Look im Innenbereich

Die auffälligste Veränderung zeigt sich beim Betreten des Cafés sofort: Der bisher prägende Boden mit blauen Mosaikfliesen wurde komplett entfernt und durch einen schlichten, grauen Belag ersetzt. Betreiber Simon Possegger erklärt, dass der alte Boden nicht, wie oft vermutet, historisch gewesen sei. Vielmehr habe sich im Alltag gezeigt, dass er für den laufenden Betrieb ungeeignet war, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Mit dem neuen Boden setzt das Café nun auf ein moderneres und pflegeleichteres Erscheinungsbild. Nicht nur optisch hat sich etwas getan. Auch kulinarisch dürfen sich Gäste auf Veränderungen freuen: Ab 17. April wird eine komplett neue Speisekarte angeboten. Welche Gerichte genau auf den Tisch kommen, wird schrittweise präsentiert. Klar ist jedoch: Das Café will sich weiterentwickeln, ohne seinen Charakter zu verlieren.

Verzögerung beim Umbau

Der Umbau verlief nicht ganz nach Plan. Über soziale Medien musste Betreiber Simon Possegger seine Gäste zuletzt noch um Geduld bitten. Die Bauarbeiten dauerten länger als ursprünglich vorgesehen. Nun ist die Baustelle abgeschlossen und das Café startet neu durch.