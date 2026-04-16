Achtung,neue Masche in Graz: Betrüger geben sich als Energie Graz aus

Betrüger werden immer dreister: In Graz geben sich derzeit Unbekannte als Mitarbeiter der Energie Graz aus und klingeln an Haustüren. Ziel ist es, persönliche Daten zu erlangen. Das Unternehmen warnt nun eindringlich.

Unbekannte Personen geben sich als Mitarbeiter der Energie Graz aus und versuchen, direkt an der Haustür an sensible Daten zu gelangen.

Unbekannte Personen geben sich als Mitarbeiter der Energie Graz aus und versuchen, direkt an der Haustür an sensible Daten zu gelangen.

In Graz macht derzeit eine Betrugsmasche die Runde, die für große Verunsicherung sorgt. Unbekannte Personen geben sich als Mitarbeiter der Energie Graz aus und versuchen, direkt an der Haustür an sensible Daten zu gelangen. Nachdem bereits vor betrügerischen Telefonanrufen gewarnt wurde, bestätigt das Unternehmen nun weitere Vorfälle, diesmal im direkten Kontakt mit Kunden.

Täter treten persönlich auf

Besonders brisant: Die mutmaßlichen Betrüger treten persönlich auf und läuten an Wohnungs- oder Haustüren. Dabei geben sie sich als offizielle Vertreter des Energieversorgers aus. Ihr Ziel ist es, Vertrauen zu gewinnen und so an persönliche Informationen zu kommen. Häufig fordern sie Betroffene auf, Rechnungen oder Vertragsunterlagen vorzuzeigen. Im Mittelpunkt der Masche stehen persönliche Daten wie Kundennummern, Adressen oder Vertragsdetails. Diese Informationen können in weiterer Folge missbräuchlich verwendet werden. Die Energie Graz betont, dass echte Mitarbeiter nicht unangekündigt an Haustüren erscheinen, um solche Daten einzufordern.

Unternehmen ruft zur Vorsicht auf

Das Energieunternehmen reagiert nun mit einer klaren Warnung an die Bevölkerung. Kunden sollen besonders wachsam sein und keine sensiblen Informationen an unbekannte Personen weitergeben. Wer unsicher ist oder bereits Kontakt mit verdächtigen Personen hatte, wird gebeten, sich direkt beim Kundenservice zu melden. Im Verdachtsfall empfiehlt die Energie Graz, sofort zu handeln. Betroffene können sich telefonisch beim Kundenservice unter 0316 / 8057-1857 (zwischen 7 und 18 Uhr) melden oder die Polizei verständigen. Die Behörden hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Hintergründe der Betrugsversuche rasch aufzuklären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.04.2026 um 18:35 Uhr aktualisiert