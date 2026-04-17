Pop-up: Bekannter Haubenkoch gastiert wieder im Grazer Gewürzhaus

Nach dem Erfolg im Vorjahr kehrt das TERRA-Team aus Stainz rund um Spitzenkoch Johann Schmuck und Küchenchef Maximilian Grandtner von 27. April bis 3. Mai in das Grazer Gewürzhaus „Van den Berg“ zurück. Im Mittelpunkt steht ein Frühlingsmenü, das sich an saisonalen Zutaten orientiert. Schmuck, einer der bekanntesten Köche der Steiermark, war bereits im vergangenen Jahr mit einem Pop-up-Format in Graz zu Gast.

130 verschiedene Gewürze stehen dem Team zur Verfügung

Auch heuer wird ein mehrgängiges Menü angeboten: Am Abend umfasst es vier Gänge sowie zusätzliche Happen, Brot und Petit Four, optional kann es erweitert werden. Mittags steht eine verkürzte Variante zur Auswahl. Preislich liegt das Abendmenü bei 99 Euro pro Person, die Mittagsvariante bei 75 Euro. Inhaltlich setzt das Menü auf typische Frühlingsprodukte wie Spargel und Bärlauch sowie auf leichte, frische Aromen. Für die Zubereitung kann das Team auf rund 130 Gewürze aus dem Sortiment des Hauses „Van den Berg“ zurückgreifen. Begleitet wird Schmuck erneut von seinem Team aus dem mehrfach ausgezeichneten Restaurant „TERRA“ in Stainz, darunter Küchenchef Maximilian Grandtner. Das Restaurant wurde unter anderem mit 93 Punkten und drei Gabeln im Falstaff bewertet.

Offene Küche

Das Pop-up-Restaurant wird im ersten Stock des Gewürzhauses eingerichtet und ist täglich ab 12 Uhr geöffnet. Gäste haben die Möglichkeit, den Köchen bei der Zubereitung der Speisen zuzusehen. Während der Dauer des Pop-ups bleibt das Restaurant „TERRA“ in Stainz geschlossen. Reservierungen sind online möglich. Auch „Van den Berg“-Chef Oswald Held freut sich auf den Stainzer 4-Haubenkoch: „Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit Top-Köchen aus ganz Österreich zusammen. Johann Schmuck zählt seit langem zu einem besonders engen Freund des Hauses. Erst im Dezember hat er gemeinsam mit Harald Irka für kulinarische Meisterwerke gesorgt. Umso mehr freut es uns, ihn im Frühling erneut bei uns begrüßen zu dürfen.“