Modernisierung abgeschlossen: Neue Arbeitsplätze für Lehrlinge in Graz

Nach der Modernisierung zweier Chemielabore an der Landesberufsschule Graz 2 hat Bildungslandesrat Stefan Hermann die neuen Einrichtungen besichtigt. Die Investition soll Sicherheit und Ausbildungsqualität verbessern.

Am Mittwoch, dem 15. April 2026 besuchte Bildungslandesrat Stefan Hermann die Landesberufsschule Graz 2. Im Mittelpunkt stand die Besichtigung der beiden neu umgebauten Chemielabore. Die teils mehrere Jahrzehnte alten Arbeitsstätten entsprachen nicht mehr dem Stand der Technik und wurden im Jahr 2025 grundlegend erneuert. Die Gesamtkosten beliefen sich dabei auf rund 600.000 Euro. Durch den Einbau von je einem Abzug pro Arbeitsplatz wurde die Arbeitssicherheit maßgeblich erhöht und der Unterrichtsablauf optimiert.

115 Mio. Euro für 16 Berufsschulstandorte

Die Landesberufsschule Graz 2 bildet Lehrlinge in elf Berufsfeldern aus, von Labortechnik und Drucktechnik über Kosmetologie und Podologie bis hin zur Fitnessbetreuung. Im Schuljahr 2024/2025 besuchten 794 Schülerinnen und Schüler die Schule. Das Land Steiermark stellt 2026 für alle 16 Berufsschulstandorte ein Gesamtbudget von rund 115 Millionen Euro bereit, alleine das Beschaffungsprogramm für Schulausstattung, Digitalisierung sowie Bau- und Adaptierungsmaßnahmen umfasst im heurigen Jahr rund 10 Millionen Euro.