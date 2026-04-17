Nach Kritik: Neue Verkehrslösung für Kreuzung bei Lastenstraße

Nach Kritik aus der Wirtschaft wurde die geplante Verkehrsführung an der Kreuzung Peter-Tunner-Gasse/Lastenstraße überarbeitet. Die Erreichbarkeit des Gewerbegebiets bleibt nun vollständig erhalten.

Nach mehreren Wochen Diskussion um den geplanten Umbau der Kreuzung Peter-Tunner-Gasse/Lastenstraße ist eine überarbeitete Verkehrsplanung präsentiert worden. Hintergrund waren Bedenken von ansässigen Unternehmen hinsichtlich möglicher Einschränkungen für den Schwerverkehr und die Erreichbarkeit des Gewerbegebiets. Nach einer fachlichen Prüfung wurden nun Anpassungen vorgenommen, die zentrale Fahrbeziehungen sichern sollen.

Fachliche Prüfung führt zu Anpassungen

Auslöser der Überarbeitung war eine von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner veranlasste vertiefte verkehrstechnische Prüfung. Ziel war es, die Auswirkungen der ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen auf Betriebe im Umfeld neu zu bewerten und gegebenenfalls anzupassen. Im Zuge dieser Prüfung wurde unter anderem auf ein geplantes Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen in der südlichen Lastenstraße verzichtet. Dadurch bleibt die bestehende Erreichbarkeit für den Schwerverkehr in vollem Umfang erhalten. Auch eine ursprünglich vorgesehene bauliche Mittelinsel an der Kreuzung wird nicht umgesetzt. Damit bleiben laut Stadt alle bisherigen Fahrbeziehungen in die nördliche Lastenstraße bestehen. Auch das Linksabbiegen aus Richtung Westen soll weiterhin möglich sein. Die Maßnahmen sollen mit der Verkehrsfreigabe des Gesamtprojekts im Juni in Kraft treten und anschließend laufend überprüft werden.

Bedeutung für den Wirtschaftsstandort

Von Seiten der Wirtschaft wird die angepasste Planung begrüßt. Vertreter des Business Park Nord sehen darin ein Ergebnis eines konstruktiven Austauschs zwischen Stadt und Betrieben. Die Rückmeldungen aus der Wirtschaft seien in die finale Ausgestaltung eingeflossen. Auch einzelne Unternehmen betonen die Bedeutung der gesicherten Verkehrswege für ihre täglichen Abläufe. Vor allem für logistische Betriebe seien stabile und direkte Verbindungen entscheidend, um Betriebsprozesse ohne Einschränkungen aufrechterhalten zu können.

Stadt betont Abstimmung mit Wirtschaft

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner verweist auf die Bedeutung der umfassenden Prüfung und die Einbindung der betroffenen Betriebe. Ziel sei es gewesen, sowohl die Anforderungen der Verkehrsplanung als auch jene des Wirtschaftsstandorts zu berücksichtigen. Durch die Anpassungen solle gewährleistet werden, dass die Kreuzung weiterhin alle wesentlichen Funktionen für den Individual- und Wirtschaftsverkehr erfüllt. Die Umsetzung wird nach Inbetriebnahme des Gesamtprojekts weiter beobachtet und bei Bedarf nachjustiert.