Viertes Wanderfalkenküken in der Herz-Jesu-Kirche geschlüpft

Hoch über den Dächern von Graz geht im Turm der Herz-Jesu-Kirche eine ungewöhnlich intensive Brutsaison zu Ende, zumindest was das Schlüpfen betrifft. Nachdem bereits drei Wanderfalken-Küken geschlüpft waren, ist nun auch das vierte Jungtier aus dem Ei gekommen. Damit ist das Gelege vollständig und das Nest um ein weiteres Kapitel Naturbeobachtung reicher.

Große Aufmerksamkeit per Livestream

Seit Tagen verfolgen tausende Menschen das Geschehen im Kirchturm per Webcam im Live-Stream. Bewegungen der Jungtiere, das Füttern durch die Altvögel und die ersten Interaktionen im Nest sorgen für großes Interesse weit über Graz hinaus. Die Atmosphäre im Nest wirkt dabei ruhig und zugleich intensiv: Die noch sehr jungen Küken sind auf die Fürsorge der Eltern angewiesen, die regelmäßig Nahrung herantragen und den Nachwuchs wärmen. Auch abseits der digitalen Beobachtung lassen sich die Tiere rund um die Herz-Jesu-Kirche mit etwas Glück beobachten, etwa bei ihren Flügen über dem Stadtgebiet oder bei der Jagd. Besonders in den kommenden Wochen dürfte die Entwicklung der vier Küken weiterhin für Aufmerksamkeit sorgen, wenn aus den kleinen Nestbewohnern nach und nach junge Greifvögel werden.