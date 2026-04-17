„Fassungslos und tief betroffen“: Grazer Schule trauert um beliebten Lehrer

Die Nachricht vom Tod von Prof. Moritz Stroh hat am Abendgymnasium Graz große Betroffenheit ausgelöst. Innerhalb der Schulgemeinschaft herrscht Fassungslosigkeit über den viel zu frühen Verlust eines langjährigen Lehrers. „Wir verlieren mit Prof. Stroh einen lebensfrohen und liebenswerten Lehrer, Kollegen und Freund, der eine große Lücke in unserer Mitte hinterlässt“, heißt es in einem Posting der Schule. Der Pädagoge hat im Alter von 60 Jahren seine Augen für immer geschlossen. Im Mittelpunkt stehen nun die Gedanken an die Familie und das persönliche Umfeld des Verstorbenen. Die Schulgemeinschaft drückt ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl aus und richtet sich in dieser schweren Zeit an die Hinterbliebenen.