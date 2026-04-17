Abschied neu gedacht: Grazer Bestatter bringt Urne per Fahrrad

„Ich habe keinen Rucksack zu tragen“, sagt Gerhard Hierz (53). Und genau das ermögliche ihm, das Thema Bestattung völlig neu zu denken. Vor knapp zwei Jahren gründete er das Bestattungsunternehmen „Fuchs und Hase“, das seither als Familienbetrieb geführt wird. Anders als klassische Anbieter geht er dabei bewusst neue Wege: „Ich möchte Räume für die Hinterbliebenen schaffen.“

Die Idee dahinter

Die Idee: Alternativen zu herkömmlichen Bestattungsangeboten bieten. Neben einer Handvoll anderer Bestatter in Graz stellte er sich bei der Gründung die Frage: „Was will ich anders machen?“ Die Antworten sind so vielfältig wie seine bisherigen Kundinnen und Kunden. So gab es etwa schon einen „Abschiedsspaziergang“ im Leechwald statt einer katholisch angehauchten Trauerfeier, „wo immer einer vorne steht und spricht“.

Individualität statt Baukästen

Hierz weiß, dass viele Menschen gar nicht über die Möglichkeiten Bescheid wissen, die sie bei einer Verabschiedung haben. Als Beispiel nennt er Gedenkkärtchen. „Normalerweise werden diese mit einem Baukasten schnell zusammengefügt.“ Doch das müsse nicht sein. Er erzählt von Kundschaft, die die Kärtchen selbst gestaltet. „Sie wurden per Hand geschrieben und in jeder Karte war ein Säckchen mit ‘Vergissmeinnicht’-Samen.“ Persönlicher geht es kaum.

Zeitdruck rausnehmen

„Die Hinterbliebenen sind auch oft froh, wenn sie etwas zu tun haben“, weiß er. Ein weiterer wichtiger Punkt sei, den Zeitdruck herauszunehmen. „Bei einer Erdbestattung muss ja vieles schneller gehen.“ Bei Feuerbestattungen hingegen gebe es mehr Spielraum „Ob ich die Trauerfeier sofort oder erst drei Monate später mache, ist im Grunde egal.“ Gerade in der ersten Trauerphase seien hunderte Beileidsbekundungen oft eher belastend. „Es ist auch möglich, die eigentliche Trauerfeier erst abzuhalten, wenn der erste Schmerz etwas verarbeitet ist.“

Kosten und Selbstgestaltung

Auch der Kostenfaktor spielt eine Rolle. Auf der Homepage von „Fuchs und Hase“ findet sich ein Basisangebot für eine Feuerbestattung um 2.390 Euro. Darin enthalten sind von der Abholung bis zum Sarg und der Urne alle notwendigen Leistungen. Dieses Angebot richtet sich an Hinterbliebene, die die Feier selbst organisieren und Hierz betont: „Ich möchte keine fertigen Lösungen bieten, ich möchte begleiten.“ Sein Unternehmen biete dabei Unterstützung, gebe aber gleichzeitig die Sicherheit, vieles selbst gestalten zu können.

Unkonventionelle Wege

Statt eines klassischen Bestattungsautos überbringt Hierz die Urne mit dem Fahrrad. „Ich habe extra eine Befestigung dafür gebaut“, sagt er lachend. Weil ihm auch die Freude an der Arbeit wichtig ist, hat er zudem eine eigene T-Shirt-Kollektion entworfen. Darauf zu sehen ist die berühmte Urnen-Szene aus dem Film The Big Lebowski, umgesetzt mit einem Fuchs und einem Hasen. „Das Drumherum muss mir Spaß machen.“ Außerdem kann er dabei seine Kreativität ausleben. Früher tat er das als Unternehmensberater. „Dass ich einmal ein Bestattungsunternehmen gründe, hätte ich mir nie gedacht.“

Der Weg zur Gründung

Die Idee entstand ursprünglich, weil er den familieneigenen Wald in Hart bei Graz als Urnenwaldfriedhof nutzen wollte. „Dieses Projekt ist noch im Entstehen“, erzählt er. Einige Hürden gebe es noch. Erfolgreich umgesetzt hat er dafür sein Bestattungsunternehmen: Seit dem Start hat er 27 Bestattungen begleitet. Und dabei war er – ganz untypisch – in den ersten zehn Monaten kein einziges Mal am Friedhof. „Ich bin kein Bestatter für jeden“, sagt er. Zu ihm kommen eher Menschen, die alternative Wege suchen.

Ein später Neustart

Die Entscheidung zur Gründung fiel während einer Praktikumswoche in Innsbruck, wo er bei einem örtlichen Bestatter und heutigen Partner erste Einblicke bekam. „Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und war von der ersten Minute an bei allem dabei.“ So hatte er am ersten Tag eine Abholung bei der Gerichtsmedizin, am letzten hielt er eine Rede vor zahlreichen Trauergästen. Spätestens da war klar: Das ist sein Weg. „Mit 50 war das ein gutes Alter“, sagt er heute. Der Beruf habe ihn auch mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert. „Das macht etwas mit einem.“