Medien-Veranstaltung in Graz beleuchtete ORF-Entwicklungen

Im Hotel Bokan in Graz lud die FPÖ Steiermark am 16. April zur Veranstaltung „Medien, Macht & Meinung“. Im Fokus standen aktuelle Entwicklungen im ORF sowie deren Bedeutung für Medienpolitik und Meinungsbildung.

Am Donnerstag, dem 16. April 2026, fand im Hotel Bokan in Graz die Veranstaltung „Medien, Macht & Meinung“ statt, organisiert von der FPÖ Steiermark. Nach der Begrüßung durch den Grazer Bürgermeisterkandidaten René Apfelknab folgte ein Vortrag zu aktuellen Themen rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

©FPÖ Steiermark René Apfelknab eröffnete die Veranstaltung „Medien, Macht & Meinung“ im Hotel Bokan in Graz.

Vortrag zu ORF-Strukturen

Peter Westenthaler, Mitglied des ORF-Stiftungsrates, referierte über Entwicklungen im ORF. Im Zentrum standen dabei Strukturen und Entscheidungsprozesse innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie deren Einordnung im medienpolitischen Kontext. Im Zuge des Vortrags wurde auch die Absetzung von Roland Weißmann angesprochen. Diese wurde im Rahmen der Veranstaltung thematisiert und in den Zusammenhang aktueller Entwicklungen gestellt.

Überblick für die Gäste

Die Veranstaltung bot den Teilnehmern einen kompakten Überblick über derzeitige Themen im ORF. Zudem wurden mögliche Auswirkungen auf Medienpolitik und Meinungsbildung in Österreich aufgezeigt.